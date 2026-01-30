Justitie

Bărbat condamnat după ce automobilul oferit de partidul „Șansa” al lui Ilan Șor a fost considerat mijloc de finanțare ilegală

Republica Moldova. Un bărbat învinuit de complicitate la finanțarea ilegală a activităților politice asociate partidului „Șansa”, formațiune afiliată fostei grupări „Șor”, scoasă în afara legii, a fost condamnat la închisoare, însă va executa pedeapsa cu suspendare. Decizia a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la data de 29 ianuarie, după ce inculpatul a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii, acceptat ulterior de instanță.

Potrivit hotărârii, bărbatul a fost condamnat la patru ani de închisoare, însă executarea pedepsei a fost suspendată pe un termen de probă de trei ani. În această perioadă, condamnatul va rămâne în libertate, dar va trebui să respecte condițiile stabilite de instanță. În cazul în care acesta va comite o altă infracțiune în perioada de probă, pedeapsa actuală ar putea fi executată cumulativ cu eventualele sancțiuni viitoare.

Interdicții și bunuri confiscate în dosar

Până la rămânerea definitivă a sentinței, inculpatului i-a fost impusă interdicția de a părăsi teritoriul Republicii Moldova. Totodată, instanța a dispus confiscarea mai multor bunuri considerate corpuri delicte în cadrul cauzei penale.

Printre bunurile trecute în proprietatea statului se numără un automobil de model Suzuki Vitara, despre care procurorii susțin că ar fi fost utilizat drept premiu într-o campanie organizată pentru promovarea partidului „Șansa”. De asemenea, au fost confiscate sume de bani în valoare de 25.800 de lei, 165 de euro și 2.050 de dolari americani, considerate a fi legate de activități ilegale de finanțare politică.

Investigațiile procurorilor și legătura cu gruparea „Șor”

Dosarul penal a fost trimis în instanță de către Procuratura Anticorupție, care a anunțat încă din decembrie 2025 despre investigarea unui membru al unei grupări asociate fostului Partid „Șor”, declarat neconstituțional în anul 2023. Potrivit anchetatorilor, învinuitul ar fi acționat în interesul partidului „Șansa”, formațiune apărută ulterior și suspectată că ar fi continuat activitatea politică a grupării interzise.

Conform materialelor cauzei, în vara anului 2024 ar fi fost organizată o campanie de promovare a partidului prin intermediul unui concurs desfășurat pe o platformă online. Participanții ar fi fost încurajați să adune susținători pentru formațiunea politică, iar premiul principal era un automobil estimat la aproximativ 15.000 de euro. Mașina ar fi fost câștigată de o participantă care a acumulat cel mai mare număr de susținători în mediul online.

Procurorii susțin că astfel de acțiuni ar fi reprezentat o metodă de finanțare și promovare politică din surse interzise de legislația națională, fiind parte a unor scheme mai ample investigate în contextul activităților politice asociate fostei grupări „Șor”. Sentința pronunțată de instanță poate fi contestată conform procedurilor legale.

