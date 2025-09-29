MAI lansează aplicaţia care citeşte datele din buletinul electronic. Cum funcţionează RoCEIReader

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunţă lansarea aplicaţiei mobile RoCEIReader, un instrument digital care permite citirea datelor de domiciliu din noua Carte Electronică de Identitate. „Începând de astăzi, 29 septembrie 2025, este disponibilă aplicaţia mobilă care citeşte datele de domiciliu din noua Carte Electronică de Identitate. Aceasta este un instrument digital modern şi sigur, care permite citirea rapidă a datelor din Cartea Electronică de Identitate (CEI), inclusiv adresa de domiciliu stocată în cip”, anunță MAI într-un comunicat de presă.

Soluţia este menită să simplifice accesul la aceste informaţii, atât pentru cetăţeni, cât şi pentru instituţiile publice şi private, reducând procedurile birocratice.

Aplicația RoCEIReader, disponibilă gratuit în Google Play și, în scurt timp, și în App Store, oferă cetățenilor o modalitate rapidă și sigură de a accesa informațiile din Cartea Electronică de Identitate (CEI), inclusiv dovada domiciliului.

În același timp, instituțiile publice și entitățile private pot folosi platforma pentru verificarea automată a datelor, reducând semnificativ birocrația și timpul de procesare a cererilor.

Ministerul Afacerilor Interne subliniază că RoCEIReader a fost dezvoltat în conformitate cu cele mai stricte standarde de securitate cibernetică, garantând protejarea completă a datelor personale ale utilizatorilor.

Detalii suplimentare despre Cartea Electronică de Identitate pot fi consultate pe site-ul oficial carteadeidentitate.gov.ro.

Cartea Electronică de Identitate aduce multiple avantaje moderne, printre care designul compact, de tip card bancar, și măsuri avansate de securitate care reduc riscul de falsificare sau furt de identitate. Documentul poate fi folosit inclusiv ca act de călătorie în spațiul UE, iar integrarea sa cu platformele digitale permite accesul rapid la servicii publice electronice și utilizarea semnăturii electronice în relația cu instituțiile statului sau mediul privat.

Informațiile conținute în Cartea Electronică de Identitate sunt structurate pe două niveluri: format tipărit, unde figurează datele de bază ale titularului — nume, cetățenie, CNP, fotografie și semnătură — și format electronic, care include, suplimentar, prenumele părinților, domiciliul, amprentele digitale a două degete și certificate digitale destinate autentificării și semnăturii electronice.