Social

MAI lansează aplicaţia care citeşte datele din buletinul electronic. Cum funcţionează RoCEIReader

Comentează știrea
MAI lansează aplicaţia care citeşte datele din buletinul electronic. Cum funcţionează RoCEIReaderCarte Electronică de Identitate. Sursă foto: carteadeidentitate.gov.ro
Din cuprinsul articolului

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunţă lansarea aplicaţiei mobile RoCEIReader, un instrument digital care permite citirea datelor de domiciliu din noua Carte Electronică de Identitate. „Începând de astăzi, 29 septembrie 2025, este disponibilă aplicaţia mobilă care citeşte datele de domiciliu din noua Carte Electronică de Identitate. Aceasta este un instrument digital modern şi sigur, care permite citirea rapidă a datelor din Cartea Electronică de Identitate (CEI), inclusiv adresa de domiciliu stocată în cip”, anunță MAI într-un comunicat de presă.

Soluţia este menită să simplifice accesul la aceste informaţii, atât pentru cetăţeni, cât şi pentru instituţiile publice şi private, reducând procedurile birocratice.

Aplicația MAI este diponibilă în Google Play

Aplicația RoCEIReader, disponibilă gratuit în Google Play și, în scurt timp, și în App Store, oferă cetățenilor o modalitate rapidă și sigură de a accesa informațiile din Cartea Electronică de Identitate (CEI), inclusiv dovada domiciliului.

În același timp, instituțiile publice și entitățile private pot folosi platforma pentru verificarea automată a datelor, reducând semnificativ birocrația și timpul de procesare a cererilor.

Dosar penal după apariția unei drone în apropierea Aeroportului „Henri Coandă”
Dosar penal după apariția unei drone în apropierea Aeroportului „Henri Coandă”
Atmosferă încinsă în faţa Parlamentului de la Chişinău. Protestul lui Igor Dodon, umbrit de protestatarii pro-europeni. Video
Atmosferă încinsă în faţa Parlamentului de la Chişinău. Protestul lui Igor Dodon, umbrit de protestatarii pro-europeni. Video

Securitate la cele mai înalte standarde

Ministerul Afacerilor Interne subliniază că RoCEIReader a fost dezvoltat în conformitate cu cele mai stricte standarde de securitate cibernetică, garantând protejarea completă a datelor personale ale utilizatorilor.

Detalii suplimentare despre Cartea Electronică de Identitate pot fi consultate pe site-ul oficial carteadeidentitate.gov.ro.

Cărțile de identitate electronice

Cărțile de identitate electronice. Sursa foto: Arhiva EVZ

Ce beneficii aduce noul buletin electronic

Cartea Electronică de Identitate aduce multiple avantaje moderne, printre care designul compact, de tip card bancar, și măsuri avansate de securitate care reduc riscul de falsificare sau furt de identitate. Documentul poate fi folosit inclusiv ca act de călătorie în spațiul UE, iar integrarea sa cu platformele digitale permite accesul rapid la servicii publice electronice și utilizarea semnăturii electronice în relația cu instituțiile statului sau mediul privat.

Informațiile conținute în Cartea Electronică de Identitate sunt structurate pe două niveluri: format tipărit, unde figurează datele de bază ale titularului — nume, cetățenie, CNP, fotografie și semnătură — și format electronic, care include, suplimentar, prenumele părinților, domiciliul, amprentele digitale a două degete și certificate digitale destinate autentificării și semnăturii electronice.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:05 - Oana Lis a chemat ambulanța pentru Viorel Lis. Starea lui s-a deteriorat
15:58 - Elveția introduce cărțile de identitate electronice. Referendumul a trecut la limită
15:53 - Dosar penal după apariția unei drone în apropierea Aeroportului „Henri Coandă”
15:47 - Alertă de călătorie emisă de MAE: Grevă generală de 24 de ore, în Grecia
15:41 - Cum se văd alegerile din Republica Moldova în presa străină. Guvernarea va fi totuşi dificilă
15:40 - Cum alegi un parfum pentru birou care-ți susține prezența

HAI România!

Hocus-pocus chișinăus! Hai LIVE cu Turcescu
Hocus-pocus chișinăus! Hai LIVE cu Turcescu
„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală

Proiecte speciale