O cursă de vară cu măgari împodobiți cu funde, ochelari de soare și flori croșetate a avut loc duminică, 6 septembrie, în localitatea Roum, din sudul Libanului. Evenimentul a atras spectatori care au urmărit întrecerea și au fotografiat animalele pregătite pentru competiție, potrivit Associated Press.

Kevin Nakhleh, călare pe măgarul său, Al-Aawar, a fost declarat câștigător.

Competiția a avut loc într-o regiune în care tradițiile locale și evenimentele comunitare continuă să facă parte din viața de vară. Imaginile realizate la Roum surprind atât animalele decorate pentru cursă, cât și participanții și publicul prezent la eveniment.

Pentru cursă, mai multe animale au fost împodobite cu accesorii neobișnuite pentru o competiție de acest fel. Printre acestea s-au numărat funde, ochelari de soare și flori croșetate așezate în jurul copitelor.

Fotografiile Associated Press arată măgarii în timpul întrecerii, dar și momentele în care spectatorii urmăresc competiția. Unele imagini surprind animalele decorate în culori diferite, în timp ce participanții încearcă să ajungă primii la linia de sosire.

Kevin Nakhleh a câștigat cursa alături de măgarul său, Al-Aawar. După încheierea întrecerii, acesta a fost fotografiat cu trofeul, în timp ce se afla pe animalul său.

Cursa a oferit și ocazia unor momente festive, surprinse de fotografii agenției de presă. Printre participanți s-a aflat și un concurent costumat în clovn, iar publicul a urmărit evenimentul de pe marginea traseului.

Roum este o localitate din sudul Libanului, iar cursa de măgari este prezentată în relatările despre eveniment drept o competiție de vară. Organizarea sa a reunit participanți și spectatori într-un cadru comunitar, cu animale decorate special pentru întrecere.

Fotografiile de la eveniment oferă o imagine asupra modului în care o tradiție locală poate deveni un subiect de interes pentru presa internațională. În centrul relatării se află competiția, animalele împodobite și victoria lui Kevin Nakhleh, fără alte implicații politice sau militare.

Cursa de la Roum a combinat întrecerea tradițională cu decorarea animalelor, iar imaginile realizate la fața locului au surprins atmosfera evenimentului și participanții care au luat parte la competiție.