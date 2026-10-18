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MAE, alertă pentru românii care călătoresc în Spania. Cod roșu de ploi în două provincii

MAE, alertă pentru românii care călătoresc în Spania. Cod roșu de ploi în două provinciivama aeroport / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Comunitatea Autonomă Valenciană din Spania că Agenția Meteorologică de Stat (AEMET) a emis cod roșu de precipitații abundente în provinciile Valencia și Alicante, pentru duminică și luni.

Unde poate fi verificată avertizarea meteo din Spania

MAE recomandă consultarea informațiilor publicate de AEMET, pe pagina dedicată avertizărilor meteorologice.

Numere de telefon pentru românii care au nevoie de asistență consulară

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la Consulatul General al României la Valencia, apelând unul dintre următoarele numere:

- +34 964 216 171 - +34 964 216 172 - +34 964 203 331 - +34 964 203 234 - +34 962 985 644 - +34 962 985 278 - +34 961 237 364

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Potrivit MAE, apelurile la aceste numere sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate permanent de operatorii Call Center.

Pentru situațiile dificile, speciale, care au caracter de urgență, românii au la dispoziție și numărul de telefon de urgență al Consulatului General al României la Valencia: +34 677 842 467.

Recomandările MAE pentru românii care călătoresc în Spania

MAE recomandă consultarea paginilor de internet https://valencia.mae.ro, www.mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat", care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

 

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