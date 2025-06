Macron cere Iranului să revină la negocieri pentru a evita escaladarea conflictului

În contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu, liderii mondiali caută soluții pentru a preveni o escaladare a conflictului dintre Iran și Israel. Franța face un apel ferm pentru calm și revenirea la dialogul diplomatic, subliniind importanța negocierilor nucleare ca singură cale pentru detensionarea situației.

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat pe platforma X că, sâmbătă, a purtat discuții cu președintele iranian Massoud Pezeshkian, solicitându-i să revină la masa negocierilor nucleare.

Această invitație vine într-un context de tensiuni majore în Orientul Mijlociu, pe fondul confruntărilor armate recente între Iran și Israel, care amenință stabilitatea regiunii și siguranța internațională.

Macron a subliniat importanța dialogului și a evitării escaladării, în condițiile în care conflictul are potențialul de a afecta nu doar țările direct implicate, ci și întreaga comunitate globală.

I have just spoken with Iranian President Massoud Pezeshkian.

My first message was to demand the immediate release of our compatriots, Cécile Kohler and Jacques Paris, who have been held hostages by the Iranian regime in unacceptable conditions for over three years.…

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 14, 2025