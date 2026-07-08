Președintele Franței, Emmanuel Macron, a fost surprins la dineul organizat la Palatul Prezidențial din Ankara, în marja Summitului NATO, purtând din nou ochelarii de soare de tip „aviator”. Presa franceză arată că accesoriul, folosit inițial din motive medicale, este asociat tot mai des cu imaginea publică a liderului francez și a devenit un subiect intens comentat în spațiul online.

Emmanuel Macron și-a făcut apariția la Palatul Prezidențial din Ankara, unde a avut loc dineul organizat cu ocazia Summitului NATO, purtând celebrii săi ochelari de soare „aviator”. Modelul, care amintește de cel purtat de Tom Cruise în filmul „Top Gun”, apare din ce în ce mai des în aparițiile publice ale președintelui francez. Presa din Franța notează că accesoriul și-a depășit rolul practic și este perceput ca un simbol al puterii și al imaginii liderului de la Élysée.

Publicația La Dépêche apreciază că alegerea îi conferă lui Macron „puțină aură de pilot de vânătoare: calm, măiestrie tehnică, o privire care scanează orizontul fără a fi văzută la rândul ei”.

Nu este pentru prima dată când Emmanuel Macron este fotografiat purtând ochelari de tip „aviator”. Președintele Franței a fost văzut cu același accesoriu la Forumul de la Davos, în luna ianuarie, dar și în timpul unei vizite oficiale în Siria. Potrivit unor surse apropiate acestuia, liderul francez ar avea o problemă oculară, posibil asociată unei conjunctivite, motiv pentru care a ales să poarte frecvent ochelari de soare.