Macron, apariție de star la Summitul NATO. Celebrii ochelari „Top Gun” au atras toate privirile
- Bianca Ion
- 8 iulie 2026, 11:57
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a fost surprins la dineul organizat la Palatul Prezidențial din Ankara, în marja Summitului NATO, purtând din nou ochelarii de soare de tip „aviator”. Presa franceză arată că accesoriul, folosit inițial din motive medicale, este asociat tot mai des cu imaginea publică a liderului francez și a devenit un subiect intens comentat în spațiul online.
Emmanuel Macron a purtat din nou ochelarii „aviator”
Emmanuel Macron și-a făcut apariția la Palatul Prezidențial din Ankara, unde a avut loc dineul organizat cu ocazia Summitului NATO, purtând celebrii săi ochelari de soare „aviator”. Modelul, care amintește de cel purtat de Tom Cruise în filmul „Top Gun”, apare din ce în ce mai des în aparițiile publice ale președintelui francez. Presa din Franța notează că accesoriul și-a depășit rolul practic și este perceput ca un simbol al puterii și al imaginii liderului de la Élysée.
Publicația La Dépêche apreciază că alegerea îi conferă lui Macron „puțină aură de pilot de vânătoare: calm, măiestrie tehnică, o privire care scanează orizontul fără a fi văzută la rândul ei”.
Nu este pentru prima dată când Emmanuel Macron este fotografiat purtând ochelari de tip „aviator”. Președintele Franței a fost văzut cu același accesoriu la Forumul de la Davos, în luna ianuarie, dar și în timpul unei vizite oficiale în Siria. Potrivit unor surse apropiate acestuia, liderul francez ar avea o problemă oculară, posibil asociată unei conjunctivite, motiv pentru care a ales să poarte frecvent ochelari de soare.
Cum au devenit ochelarii lui Macron virali pe rețelele sociale
Aparițiile lui Emmanuel Macron cu ochelarii de tip „aviator” au generat numeroase reacții pe rețelele sociale. Totul a pornit după ce liderul francez a fost fotografiat purtând acest model în contexte oficiale și informale, imaginile fiind rapid distribuite pe TikTok și X.
Au apărut meme-uri și colaje foto de tip „înainte și după”, iar internauții au readus în discuție incidentul din 2021, când Macron a fost pălmuit de soția sa în timpul unei deplasări publice. Glumele au sugerat, fără dovezi, că ochelarii ar ascunde urme ale unei agresiuni.
Ulterior, aceste materiale au fost preluate și distribuite de comunități critice la adresa președintelui francez, care au transformat satira într-o narațiune politică despre imaginea și autoritatea liderului. Algoritmii platformelor au amplificat distribuirea conținutului, pe fondul interesului ridicat pentru astfel de subiecte.
Sociologii explică simbolistica accesoriului
Revenirea ochelarilor în aparițiile lui Macron a fost analizată și de publicația Madame Le Figaro, care a solicitat opiniile mai multor sociologi. Jamil Dakhlia consideră că aceștia fac parte din „registrului militar așa cum este tradus în spectacol cinematografic”.
La rândul său, Élodie Mielczareck apreciază că modelul ales îi oferă lui Emmanuel Macron „puțină aură de pilot de vânătoare: calm, măiestrie tehnică, o privire care scanează orizontul fără a fi văzută la rândul ei”.
Emmanuel Macron a ieșit la alergare pe străzile Ankarei
În timpul vizitei din Turcia, Emmanuel Macron a fost surprins și într-o ipostază mai puțin obișnuită. Președintele francez a ieșit la alergare miercuri dimineață pe străzile Ankarei, purtând aceiași ochelari de soare „aviator”.
Potrivit The Associated Press, Macron și-a început joggingul din fața hotelului unde era cazat, în cartierul Cankaya, și s-a îndreptat spre un parc din apropiere, salutându-i pe locuitorii capitalei turce cu un „Bonjour!”.
Agenția notează că, în mod obișnuit, locuitorii Ankarei îi văd pe liderii politici doar în coloane oficiale bine securizate, astfel că apariția președintelui francez pe stradă a atras atenția trecătorilor.