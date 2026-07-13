Vremea instabilă din ultima perioadă ar putea fi urmată de un nou episod de căldură intensă. Climatologul ANM Roxana Bojariu atrage atenția că încălzirea globală accelerează apariția fenomenelor extreme, de la secetă și incendii de vegetație până la ploi torențiale și valuri de căldură tot mai severe.

Climatologul ANM susține că schimbările climatice sunt deja vizibile prin intensificarea fenomenelor extreme, iar Europa este una dintre cele mai afectate regiuni.

„Avem de-a face cu accelerarea încălzirii globale, pentru că observăm aceste fenomene extreme, valurile de căldură și secetele care se extind, dar și incendiile de vegetație, din păcate, care sunt din ce în ce mai numeroase, mai extinse și, evident, avem și reversul medaliei. Pe de altă parte, precipitații foarte intense, cantități mari de precipitații în timp scurt, pentru că vorbim de o atmosferă mai caldă, care poate să conțină o cantitate sporită de vapori de apă”, a explicat climatologul.

Potrivit specialistului, Europa se confruntă cu efecte mai severe ale încălzirii globale decât alte regiuni ale lumii.

„În cazul special al Europei, avem de-a face cu o amplificare chiar mai mare decât media globală. Continentul european se încălzește cu peste de două ori mai mult decât media globală și evident că atunci și fenomenele extreme legate de această încălzire se manifestă și ele mult mai sever”, a adăugat climatologul.

Potrivit specialistului ANM, nu se poate spune cu exactitate dacă vor fi depășite recordurile absolute, însă tendința este clară.

„Nu putem estima cu precizie foarte mare, mai ales dacă vorbim din punct de vedere climatologic, dar clar statisticile arată că probabilitatea de a avea valuri de căldură din ce în ce mai frecvente, mai intense, mai de durată, crește și rezultatul îl simțim deja”, a spus Bojariu.

Aceasta consideră că adaptarea la noile condiții climatice devine o necesitate, atât prin respectarea avertizărilor meteorologice, cât și prin măsuri pe termen lung în marile orașe.

„Va trebui să luăm măsuri care să ne ajute să limităm efectele. Ele pot fi pe termen scurt, sistemele de atenționare-avertizare de care trebuie să ținem cont, informațiile sunt foarte utile. Pe termen scurt să ne protejăm, limitându-ne activitățile în aer liber sau, în orice caz, adaptându-ne programul. Pe termen mediu și lung trebuie să ne adaptăm marile aglomerări urbane, mai ales pentru că acolo efectul se simte și mai tare. Stresul termic este amplificat de insula de căldură proprie a orașului.”

În prima parte a săptămânii, vremea va fi mai răcoroasă decât în perioada precedentă, însă instabilitatea atmosferică va fi accentuată, în special în estul țării și în zona Capitalei.

Miercuri și joi, ploile torențiale, vijeliile și grindina se vor extinde în cea mai mare parte a țării. Cantitățile de apă vor fi distribuite neuniform, astfel că unele localități pot înregistra ploi abundente într-un interval scurt, cu risc de inundații locale, în timp ce altele vor fi afectate foarte puțin.

De la mijlocul săptămânii, temperaturile vor începe din nou să crească. În sud și sud-vest sunt așteptate maxime de 32-33 de grade Celsius, iar în restul țării valorile se vor situa, în general, între 25 și 30 de grade.

Meteorologii arată că, pentru moment, nu sunt indicii privind instalarea unui nou val sever de caniculă, ci mai degrabă o perioadă cu temperaturi apropiate de normalul climatologic pentru această perioadă a verii.