Lovitură pentru Hamas. Cinci lideri, uciși în urma atacurilor israeliene

Lovitură majoră pentru conducerea Hamas: aripa armată a mișcării, Brigăzile al-Qassam, a confirmat moartea a cinci lideri de rang înalt în atacurile israeliene recente din Fâșia Gaza. Printre cei uciși se numără fratele lui Yehya al-Sinwar, considerat unul dintre strategii principali ai atacurilor din 7 octombrie 2023, fostul purtător de cuvânt Abu Obeida și comandantul Raed Saad.

Moartea liderilor Hamas survine în urma atacurilor lansate de Israel care au vizat conducerea mișcării, inclusiv pe Yehya al-Sinwar și Mohammed Deif. Chiar și după ce a intrat în vigoare încetarea focului pe 10 octombrie, armata israeliană continuă să desfășoare operațiuni în Gaza.

Poliția italiană a arestat nouă persoane și a confiscat opt milioane de euro în timpul unei anchete privind finanțarea Hamas. Ancheta, inițiată înainte de atacul din 7 octombrie 2023 asupra sudului Israelului, a scos la iveală o rețea complexă de transferuri financiare internaționale prin trei asociații italiene cu sediul la Genova și Milano. Potrivit procurorilor, fondurile erau folosite pentru sprijinirea familiilor persoanelor implicate în atacuri sinucigașe sau încarcerate pentru infracțiuni de terorism, consolidând astfel capacitatea operațională a Hamas.

Autoritățile israeliene au confirmat desfășurarea operațiunii care a destructurat celula Hamas din Italia. Ministrul israelian al Diasporei, Amichai Chikli, a salutat arestările, numindu-le „un pas important în lupta împotriva terorismului Hamas”. Potrivit Il Giornale, organizația și-a mutat treptat centrul de greutate în Europa.

Chikli a subliniat că operațiunea scoate în evidență profunzimea infiltrării Hamas în societățile europene și și-a exprimat speranța că ancheta va reprezenta „un punct de cotitură și începutul unui efort hotărât de a demantela rețelele Hamas în Europa și în lumea occidentală în general”.

Declarațiile ministrului israelian, citate de Haaretz, transmit atât un mesaj de ușurare pentru rezultat, cât și de neliniște față de gradul de penetrare al organizației islamiste. Israel consideră operațiunea din Italia drept un semnal important în lupta împotriva terorismului.

Comunitatea evreiască italiană a mulțumit poliției Noemi Di Segni, președintele Uniunii Comunităților Evreiești din Italia, și-a exprimat recunoștința.

„Luni întregi de investigații efectuate de experți au scos în sfârșit la iveală adevărul despre fondurile strânse prin exploatarea sentimentelor de milă și disponibilitatea de a ajuta poporul palestinian și Gaza”, a declarat ea.

Di Segni a subliniat că au fost folosite instrumente și spații pe care ordinea constituțională italiană le rezervă valorilor înalte, dar acestea au fost „în schimb abuzate cu abilitate”.

„Suntem recunoscători poliției și justiției pentru eforturile lor neobosite”, a concluzionat președinta Uniunii.