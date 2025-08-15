Social Lotul 2 din Autostrada Moldovei, aproape gata, dar deschiderea se amână până în septembrie







Deși lucrările pe Lotul 2 al Autostrăzii Moldovei (A7), între Mizil și Pietroasele, sunt finalizate în proporție de 99%, traficul nu va fi deschis mai devreme de sfârșitul lunii septembrie.

Tronsonul de aproximativ 30 de kilometri, construit de asocierea Coni SRL – Trace Group Hold PLC, a fost deja amânat o dată, fiind inițial planificat pentru inaugurare în 2024, apoi în primăvara lui 2025.

Potrivit secretarului de stat în Transporturi, Irinel Ionel Scrioșteanu, autoritățile lucrează pentru a finaliza ultimele detalii tehnice care împiedică darea în folosință.

„Au fost mai multe întâlniri tehnice în această perioadă cu privire la problemele care împiedică darea în trafic a lotului 2 din A7 Ploiești – Buzău. Facem tot posibilul ca până la sfârșitul lunii septembrie să reușim să dăm în trafic și acest lot. Luni voi reveni cu mai multe detalii”, a declarat Scrioșteanu. Potrivit Buletin de București, întârzierea este cauzată de deficiențe tehnice serioase, în special la pasajul de la Mizil, unde au fost identificate erori majore de execuție.

Una dintre cele mai mari probleme de pe Lotul 2 este construcția defectuoasă a unui pod la Mizil. Surse din cadrul proiectului au explicat pentru Buletin de București că antreprenorul bulgar a făcut greșeli de bază în execuția pasajului.

„Trebuie să vină cu niște soluții de remediere, cu niște eclise probabil, probleme pe care tot ei le-au creat. Sunt greșeli pe care nici măcar un începător le-ar fi făcut. Vorbim de distanțe între piese, de câte 14 cm, pe care le-au umplut cu sudură. Și le-au sudat cu autogen, în loc să sudeze cu arc electric. Cote greșite, tot ce se poate mai rău”, au afirmat aceleași surse.

Aceste deficiențe au întârziat darea în trafic a unui tronson esențial pentru conectarea rapidă între Ploiești și Buzău, în cadrul Autostrăzii Moldovei. Oficialii din Transporturi caută soluții de remediere, însă este clar că lucrările nu vor fi complet sigure până nu sunt eliminate toate erorile structurale.

Lotul 3, între Pietroasele și Buzău (13,9 km), executat de un consorțiu turcesc, a fost blocat luni de zile din cauza contestațiilor. Firma Danlin XXL, cu legături cu fostul baron PSD de Neamț, Ionel Arsene, a fost una dintre cele care au întârziat licitația. Arsene, condamnat între timp la 6 ani și 8 luni de închisoare, a fugit din țară și este pe lista „most wanted” a Poliției Române.

Contractul pentru acest tronson a fost semnat abia în decembrie 2023, iar lucrările au început în martie 2024. Deși termenul oficial de finalizare este noiembrie 2025, se speră la o deschidere parțială până la finalul acestui an.

Între timp, șoferii încep deja să simtă beneficiile noii autostrăzi. Potrivit unei analize realizate de Ziarul de Iași, durata călătoriei dintre București și Iași s-a redus semnificativ. Estimările actuale arată un timp de parcurs între 4 ore și 30 de minute și 5 ore, față de peste 6 ore în trecut. Astfel, Autostrada Moldovei devine treptat o arteră vitală pentru transportul rutier între Capitală și nord-estul țării, în ciuda obstacolelor birocratice și tehnice care încă afectează unele tronsoane, scrie economica.net.