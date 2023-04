Lora, noi declarații despre scandalul cu Delia. Artista a recunoscut tot

„Fata de pe plajă”, piesa lansată de trupa Azur în urmă cu câteva decenii, a fost preluată de mai mulți artiști, printre care și Lora și Delia. Acestea au intrat într-un conflict uriaș după ce au lansat două melodii extrem de asemănătoare.

Imediat după ce „Lololo” a apărut pe internet, Ionuț Ghenu și Lora și-au spus părerea despre melodia Deliei. Artista a declarat că păstrează legătura cu colega de breaslă, chiar dacă a scos piesa pe care o bregătise ea.

Lora a recunoscut că Delia a scos remake-ul piesei „Fata de pe plajă” înainte și că nu a mai putut face nimic. Vedeta a mai declarat că impresarul i-a transmis că e prea târziu să mai lanseze piesa, mai ales de când cea a colegei de breaslă a devenit un hit.

„Noi vorbim la telefon. Mai vorbim, am mai vorbit, dar despre alte subiecte. Dar ca să înțelegi. Nu există discuții și nicio controversă”, a spus Lora.

Cum i-a furat Delia piesa Lorei

Cu toate astea, Ionuț Ghenu a explicat mai în detaliu de la ce a pornit conflictul dintre Lora și Delia și de ce partenera lui nu a mai putut lansa piesa.

Ghenu: „Un prieten mi-a scris: . A trimis piesa. Piesa în cauză este o piesă originală, cu refrenul care seamănă cu refrenul sau este inspirat din refrenul asta care rupe pe TikTok. Mie mi-a plăcut foarte mult, nu știam că e virală. I-am arătat și Lorei, i-a plăcut și ei.”

Lora: „Mai puțin refrenul. (n.r- râde).”

Ghenu: „A zis că e foarte mișto, dar poate mai lucrăm puțin la refren. Eu i-am zis că nu, că tocmai refrenul e duma. Oamenii mi-au explicat că refrenul e viral, eu habar nu aveam. După ce am ascultat piesa, i-am pus și piesa lui Azur și i-am zis că asta e piesa originală. A zis: . Am filmat, am terminat filmarea și stăteam pe telefon, iar la un moment dat am văzut că s-a lansat o piesă: Lololo. Am deschis și am auzit refrenul. M-am dus la Lora, am trezit-o și i-am zis că cineva a lansat piesa. Am dat un mesaj către prietenul meu: . Asta a fost discuția toată” , a spus acesta în podcastul lui Jorge.