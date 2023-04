Delia Matache și Lora au intrat în conflict. Cele două artiste se ceartă pentru o melodie celebră

Delia și Lora se numără printre cele mai cunoscute artiste din România. Ele s-au ținut de-a lungul anilor departe de scandaluri, dar se pare că cele două au intrat acum în conflict. Totul a pornit de la piesa Lololo a formației Azur. Ambele artiste au vrut să preia această melodie. Delia a fost cea care a făcut acest pas. În același timp, Lora avea intenția să facă același lucru, dar nu a anunțat celebra trupă că vrea să reinterpreteze în stil modern piesa.

Delia a lansat deja interpretarea melodiei Lololo, care se bucură de un real succes, în timp ce Lora a plecat la Bali, unde va filma și lansa cover-ul după piesa amintită. Nelu Vlad este cel care a semnat cu jurata de la „iUmor” un contract pentru această piesă. Membrul trupei Azur nu știa, când a semnat contractul cu vedeta de la Antena 1, că Lora vrea să preia aceeași melodie.

Ce spune Nelu Vlad despre conflictul dintre Delia și Lora

„Au încercat să facă, ala cum se produce la noi în showbiz, o variantă fără știrea mea… Lora cu impresarul au plecat în Dubai să filmeze clip la melodia pe care o cântă și Delia Matache, doar că între timp a aflat și Delia, iar eu am semnat cu ea, pentru că m-a plătit. Asta fără să știu că are de gând și Lora să o cânte. Eu nu știam că ei aveau planul ăsta. Am dat-o Deliei, am semnat-o. Acuma, ce-o fi, o fi!”, a declarat Nelu Vlad.

Membrul trupei a mai adăugat că simte că se află într-o situație complicată din cauza conflictului dintre cele două cântărețe. Artistul chiar este indignat de faptul că Lora a vrut să preia melodia fără acordul formației Azur. „Acuma, eu nu sunt de acord cu Lora. Am zis, ori o cântă unul, ori altul… I-am dat vreo 80 și ceva de piese. Eu de unde aveam să știu treaba asta? Dacă mie nu mi-a zis nimeni, nimic”, a mai spus Nelu Vlad pentru Fanatik.