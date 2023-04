Cine sunt artiștii care vor urca pe scena de la Neversea. Organizatorii festivalului au pregătit mari surprize pentru fani

Ediția Neversea din 2023 aduce mari surprize pentru toți iubitorii de festivaluri. Cel mai ascultat artist latina, J Balvin, va reveni anul acesta în România. El va urca pe scena de la Neversea, eveniment care va avea loc în perioada 6-9 iulie la Constanța. Vor mai urca pe scenă și alți artiști importanți, printre care se numără, Lost Frequencies, Steve Aoki, Tujamo, Paul Kalkbrenner, Claptone.

Lil Uzi Vert va urca și el pe scena de la Neversea. Compozitorul și artistul a surprins întreaga lume prin tatuajele de pe față, dar și prin coafurile sale excentrice și vestimentația neobișnuită. Artistul va participa pentru prima dată la festivalul de la malul mării. Și pentru J Balvin este o premieră participarea la Neversea. Artistul a mai concertat în România, dar niciodată în Constanța.

Cine este J Balvin, cunoscutul artist latino

J Balvin este artistul columbian care asculta în copilărie Nirvana și Metallica, dar a ajuns să fie unul dintre cei mai iubiți cântăreți latino. El și-a dat seama că trebuie să urmeze drumul muzicii reggaeton, după ce l-a descoeprit pe Daddy Yankee. J Balvin a început să cânte la vârsta de 19 ani alături de prietenul său David Rivera Mazo. Artistul columbian a semnat primul său contrat cu o casă de muzică în 2009. Ulterior, el a lansat melodia „Ella Me Cautivo”, care a ocupat locul 37 în Billboard Tropical Songs Chart.

Ultimii ani din cariera lui J Balvin au marcat o mare evoluție. El a câștigat trei trofee Billboard Latin Music Award în 2015, iar la doar un an distanță a devenit primul artist latino recompensat cu Discul de Diamant. Mai mult decât atât, videoclipul piesei „Mi gente” a depășit trei miliarde de vizuaizări pe Youtube în 2017 și tot în același an a ocupat primul loc pe Spotify Global.

Alături de Cardi B și Bad Bunny a lansat o melodie care i-a adus și mai multă popularitate. Este vorba de piesa „I like it”, care l-a propulsat pe primul loc în clasamentul Bilbboard Hot 100. Albumul scos în colaborare cu Bad Bunny, în 2020, a fost nominalizat la trei categorii Grammy. Succesele nu s-au oprit aici pentru J Balvin. El a organizat primul său concert VR în parteneriat cu Meta, care a fost un real succes.

Artiștii care vor urca pe scena de la Neversea

Pe scena principală a festivalului va urca și Lil Uzi Vert. Aristul a devenit celebru în lumea muzicii underground odată cu lansarea mixtape-ului „Luv is rage”, în anul 2015. Ulterior, el a atras atenția tuturor prin melodia sa de debut „Money Longer”, piesă care a înregistrat peste 579 de milioane de ascultări pe platforma Spotify. Ulterior el a colaborat cu Gucci Mane, dar și cu Migos, alături de care a lansat single-ul „Bad and Boujee”. Această melodie a marcat prima sa apariție în Billboard Hot 100. Mai mult decât atât, această piesă a primit patru discuri de platină.

Succesul în cazul lui Lil Uzi Vert nu s-a oprit aici. Artistul a lansat melodia „Xo Tour Llif3”, piesă din albumul său de debut „Lux is rage2”. Cu această melodie artistul american a ocupat locul 1 în Billboard 200. Albumul lui Lil Uzi Vert a primit șase discuri de platină din partea Recording Industry Association of America (RIAA). Mai mult decât atât, artistul a fost nominalizat în 2018 la premiile Grammy la categoria Best New Artist și a mers alături de The Weekend în turneul său european.

Unul dintre artiștii importanți care vor urca pe scena Neversea este Steve Aoki, care s-a arătat interesat de noile tehnologii și realitatea virtuală. Este important de precizat că artistul pe lângă faptul că este DJ, designer și antreprenor, a început să fie din ce în cea mai interesat de NFT-uri. El chiar și-a lansat propriul NFT, în 2022, A0K1VERSE, prin care oferă comunității experiențe reale și virtuale. Clatptine este un alt artist care va concerta la festivalul de la malul mării. El a atras privirile tuturor pentru că la fiecare apariție este protejat de masca sa aurie. Artistul are în discografie două albume cu vânzări record: „Charmer” (2015) și „Fantast” (2018).

Surprizele pregătite de organizatorii Neversea

Artiștii amintiți nu sunt singurele surprize pregătite de organizatorii festivalului. Belgianul Lost Frequencies se numără printre artiștii care vor concerta la Neversea. El are 10 melodii care au fost lansat cu discul de platină. mai mult decât atât, el are peste un miliard de ascultări pe platforma Spotify. Artistul belgian a obținut discul de platină, cel de aur și cel de diamant cu piesa „Where are you now”, lansată în colaborare cu britanicul Calum Scott. Un alt nume important care va urca pe scena de la Neversea este Paul Kalkbrener, unul dintre artiștii care a dominat cultura underground în ultimele doup decenii.

El este primul artist techno care a ajuns pe scena principală a unui festival. În plus, a fost invitat de Guvernul Federal al Germaniei să participe, în calitate de artist oficial, la comemorarea a 25 de ani de la căderea Zidului Berlinului. La acest eveniment au participat 400.000 de oameni. Paul Kalkbrener este și primul acces care a avut acces nelimitat la librăria Sony Legacy, ceea ce i-a permis să folosească părți din piese cunoscute la nivel internațional. Melodia „Sky & Sand” este cea cu care artistul german a rămas în clasamentul Beatport timp de 112 săptămâni.

O altă surpriză pentru fanii Neversea este prezența celor doi memebrii ai proiectului Vini Vici. Este vorba de Aviram Saharai și Matan Kadosh. Cei doi vor urca pe scena festivalului de la malul mării. Prima lor piesă lansată „Divine Mode” s-a bucurat de un real succes, iar cei doi artiști și-au dat seama că trebuie să continue colaborarea. Succesul lor a continuat prin remixul piesei „Hilight Tribe – Free Tibet”, care a ocupat locul doi în clasamentul oficial Beatport.

Care sunt primii artiști care vor urca pe scena Daydreaming

Organizatorii Neversea nu au anunțat numai numele care vor urca pe scena principală de la festival, ci și artiștii care vor concerta pe scena Daydreaming. Pe această listă se află: Day Dreamers (Marwan Dua, Woodnote & DUb FX), Hernan Cattaneo B2B Nick Warren, Jan Blomqvist, Maga, Marwan Dua, Matthew Dekay B2B Yokoo, Paax (Tulum), Pablo Fierro și Sebastien Leger. Este important de precizat că pe lângă artiștii enumerați, mai sunt așteptați și alte 150 de persoane importante din industria muzicii care se vor afla pe scena festivalului.

Cei care vor să participe la cel mai mare festival de pe o plajă din Europa trebuie să știe că prețul biletelor începe de 99 de euro plus taxe pentru General Acces Basic. Pentru un bilet VIP va trebuie să plătești 209 euro. În plus, prin programul Under21, destinat tuturor tinerilor sub 21 de ani, pot fi cumpărate abonamente și pachete de grup la prețuri mai mici, potrivit Revistabiz.ro.