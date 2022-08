Cea mai urmărită melodie din istoria YouTube. Are 11 miliarde de vizualizări și se ascultă peste tot în lume

În clubul select Youtube „Bilion Views” sunt doar câțiva artiști care au reușit să treacă de un miliard de vizualizări pe YouTube de la lansarea platformei, la 14 februarie 2005.

Primul videoclip care a reușit să treacă de 1 miliard de vizualizări a fost „Gangnam Style”, în 2012. La trei ani distanță a fost urmat de ‘Baby’ al lui Justin Bieber în 2015.

De asemenea, printre artiștii populari care fac parte din acest club select se numără BTS, BLACKPINK, J Balvin, Adele, Dua Lipa, Billie Eilish, Wiz Khalifa, Bruno Mars, Shakira, Guns N’ Roses și Ed Sheeran.

Cel mai vizionat videoclip de pe Youtube a depășit 11 miliarde de vizualizări

Din 2012 și până acum, peste 200 de videoclipuri muzicale au depășit pragul de un miliard de vizualizări pe YouTube. „Regele” vizualizărilor este un videoclip pentru copii, „Baby Shark Dance”, care a reușit să depășească 11 miliarde de vizualizări. Până atunci, „Despacito” a fost liderul incontestabil când vine vorba de vizualizări, cu aproape 8 miliarde.

Despacito este al doilea cel mai vizionat videoclip de pe YouTube, cu peste șase miliarde de vizualizări, urmat de „See You Again” al lui Wiz Khalifa și „Gangnam Style” al lui Psy.

Youtube a anunțat că membrii clubului vor primi un logo personalizat, creat special pentru a sărbători cea de-a 10-a aniversare a intrării în clubul miliardelor de vizualizări a piesei Gangnam Style a lui Psy, care a devenit membru fondator al acestuia.

Trupa BTS are șase videoclipuri care au trecut de un miliard de vizualizări pe Youtube, printre care „Dynamite”, „MIC Drop”, „Fake Love”, „IDOL” și „Boy With Luv”. Totodată, BLACKPINK are șase videoclipuri care au depășit un miliard de vizualizări pe Youtube inclusiv ‘AS IF IT’S YOUR LAST’, ‘How You Like That’, ‘Kill This Love’, ‘DDU-DU DDU-DU’, ‘BOOMBAYAH’ și videoclipul de performanță pentru ‘How You Like That’.

Cântăreața britanică Adele deține recordul pentru videoclipul „Hello”, care a atins cel mai rapid 1 miliard de vizualizări pe YouTube, reușind această performanță în 88 de zile, scrie jagranjosh.com