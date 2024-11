Liga Națiunilor, ultimul meci pentru Divizia C al României

Lupta pentru victorie dintre România și Cipru va avea loc luni, pe Arena Națională, de la 21:45. Finala va fi transmisă în direct la televizor pe PrimaTV.

Cu patru victorii în patru meciuri, echipa României e prima în grupa din Divizia C a Ligii Națiunilor. De asemenea, echipa lui Mircea Lucescu așteaptă verdictul UEFA pentru meciul complex cu naționala statului Kosovo, care s-ar putea finaliza în favoarea României, cu un scor de 3-0 la „masa verde”.

În acest clasament, Cipriu ocupă locul 3, având șase puncte, la trei puncte distanță de cel de-al doilea loc care este ocupat de Kosovo.

În urma tuturor meciurilor căștigate de până acum, echipa României este foarte aproape să câștige grupa și să termine neînvinșă campania.

Dacă România va câștiga meciul cu Cipriu din această seară, echipa își va asigura locul în urna a doua a tragerii la sorți pentru CM 2026, care se va desfășura pe 13 decembrie.

Mircea Lucescu s-a arătat nemulțumit de performanțele României cu Kosovo, acesta remarcând că kosovarii au lucrat în echipă și nu au fost indeciși în atac. El mai adaugă că, datorită portarului foarte bun al României, meciul s-a terminat cu egal.

În primul rând, jucătorii au realizat că au făcut un meci slab, bănuiesc că din cauza presiunii de a face un rezultat bun pentru a câștiga grupa. Am comis greșeli mari, copilărești, le-am dat ocazia să ajungă la poartă. Sunt de acord să pierdem mingi, dar datorită adversarului, nu din greșelile noastre! M-a supărat destul de tare că nu au găsit cele mai bune soluții. Au încercat să joace individual. Kosovo s-a prezentat foarte bine, au jucători care joacă la cluburi bune. Au controlat jocul. Nu am fost incisivi în atac, am pierdut multe mingi. Din 300 și ceva am pierdut cam 70, foarte mult! Am avut noroc cu un portar extraordinar. Meciul se termina cu un egal care ne satisfăcea. Jucătorii au simțit și presiunea unui stadion plin, altfel nu îmi explic. Noi știam înainte că vor ieși de pe teren, declaraseră și la conferință.