Monden Idile la Survivor. Peripețiile concurentului turc, îndrăgostit de o româncă







Un concurent din echipa Survivor Turcia 2025 s-a îndrăgostit de o concurentă din echipa Survivor România 2025 și, sub impulsul sentimentelor, a părăsit tabăra sa fără permisiune. Absența sa a fost rapid observată, iar echipa turcă l-a căutat mai multe ore.

Cum s-au cunsocut cei doi concurenți de la Survivor

Show-ul Survivor este difuzat în mai multe țări europene, fiecare având propria variantă a competiției. Înainte de începerea concursului, toți concurenții sunt cazați în același hotel, iar astfel se pot cunoaște.

Yunus Emre, concurent de rezervă la Survivor Turcia 2025, a fost cazat la același hotel cu echipa Survivor România 2025, unde a întâlnit-o pe Izabela Burugă, și ea rezervă în competiție. Cei doi au avut ocazia să se cunoască înainte de a intra în show.

După ce au petrecut timp împreună la hotel, Yunus Emre și Izabela Burugă au intrat în competiție și au pierdut legătura. Totuși, concurentul turc nu a uitat-o și a decis să fugă din tabăra Survivor Turcia 2025 pentru a o căuta. Dispariția sa a declanșat o căutare intensă timp de câteva ore. În cele din urmă, s-a întors singur, nereușind să găsească tabăra Izabelei.

„Yunus Emre s-a întors în tabără pe jos. Nu există niciun loc în vecinătate, în care să poți ajunge din tabăra în care te afli. Ai ajuns undeva în toate acele ore? Unde ai fost? Ai adormit? Bineînțeles că vrem să știm asta”, a explicat prezentatorul emisiunii din Turcia.

Yunus Emre a dezvăluit sentimentele pe care le are pentru româncă

Revenit în tabăra sa, Yunus Emre a fost nevoit să ofere explicații pentru dispariția sa. Cu această ocazie, și-a dezvăluit sentimentele pentru Izabela Burugă.

„În timp ce așteptam la hotel, fiind printre rezerve, am întâlnit o concurentă din România. Am interacționat cu ea, ea a intrat în concurs în altă zi decât mine, dar am revăzut-o când ne-am intersectat pe drum către consiliu și am trecut prin aceeași zonă. I-am arătat prin semne că mă voi duce după ea.

Apoi, le-am spus celor din echipa mea că vreau să merg la toaletă și că vreau să fiu singur. Mai mult decât atât, le-am zis că dacă întreabă cineva de mine, ei să spună că vreau să fiu singur o vreme. I-am păcălit și am plecat prin pădure, până la plajă. După un timp, m-am întors în tabăra mea. Nu știu dacă fata a fost eliminată”, a susținut Yunus Emre, potrivit Cancan.ro.