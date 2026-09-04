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Loialitate la alt nivel – noul program de fidelitate NetBet

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Loialitate la alt nivel – noul program de fidelitate NetBet
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Din cuprinsul articolului

Amalgam de ingrediente precum respect, fidelitate, angajament, comunitate și recompense, loialitatea este una dintre cele mai apreciate virtuți și, totodată, unul dintre cele mai importante elemente în relația dintre un brand și clienții săi (P).

Într-un mediu concurențial în care există numeroase servicii și platforme disponibile, companiile caută să construiască relații pe termen lung cu utilizatorii și să le ofere motive pentru a rămâne conectați la serviciile pe care le folosesc. Astfel, programele de fidelizare reprezintă o modalitate de consolidare a relației, prin beneficii adaptate activității și nivelului de implicare al fiecărui client.

Acest principiu se regăsește și în industria cazinourilor online, unde programele VIP au devenit o componentă esențială a brandurilor de top. Acestea sunt, de regulă, structurate pe mai multe niveluri și includ diverse recompense asociate progresului utilizatorilor.

Loialitate la alt nivel – noul program VIP NetBet 2026

Odată cu prelungirea licenței ONJN (L1260651W001771, 18+) cu încă 10 ani, NetBet Casino a pus la punct și noul program VIP, care se remarcă printr-o structură cu nu mai puțin de 28 de niveluri, bazată pe acumularea de puncte XP și pe diverse beneficii pentru fiecare dintre ele. Programul de fidelitate NetBet este disponibil automat clienților eligibili, iar avansarea în niveluri deblochează diferite recompense.

Cum funcționează noul program de loialitate NetBet

Mecanismul este conceput în jurul punctelor de experiență, denumite XP. Acestea sunt acumulate prin activitatea eligibilă desfășurată cu bani reali pe platformă. Pe măsură ce numărul de puncte crește, utilizatorii avansează către niveluri superioare și devin eligibili pentru noi recompense.

În total, programul include 28 de niveluri. Parcursul începe cu nivelul Standard, iar apoi continuă cu Bronz, Argint, Aur, Platină, Elită și alte trepte, până la nivelurile superioare - Premier, Premier Elite, Centurion și Centurion Elite.

În funcție de nivelul atins, utilizatorii pot beneficia de diverse recompense, de la premii instant, la cashback, rakeback și oferte personalizate.

La nivelurile superioare, beneficiile devin mai complexe. De exemplu, nivelurile Premier și Premier Elite includ oferte personalizate și manager de cont dedicat, în timp ce nivelurile Centurion oferă versiuni extinse de rakeback și cashback.

Un atu major al programului VIP NetBet este faptul că înscrierea se realizează automat, iar progresul începe odată cu activitatea eligibilă din cont. Progresul poate fi urmărit direct din cont, în secțiunea dedicată programului de fidelitate, unde sunt afișate nivelul actual și punctele XP acumulate.

NetBet, 10 ani de activitate pe piața licențiată din România

NetBet marchează în 2026 un deceniu de activitate pe piața românească reglementată. Compania a intrat pe piața locală în 2015, iar în iulie 2016 a obținut licența ONJN pentru operarea jocurilor de noroc online.

În vara acestui an, NetBet a marcat o nouă premieră, devenit primul operator care a obținut o nouă licență ONJN pentru o perioadă de încă 10 ani (valabilă până la 30 iunie 2036).

Experiența acumulată pe piața locală, oferta diversificată de jocuri, dezvoltarea constantă a platformei și accentul pus pe instrumentele de joc responsabil se numără printre elementele de bază care au însoțit evoluția NetBet în România.

Fii responsabil! Jocurile de noroc sunt o formă de divertisment și nu trebuie privite sub nicio formă ca modalitate de obținere a unor venituri.

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