Locul în care Gigi Becali își găsește liniștea totală: Acolo e bucuria mea







Gigi Becali a vorbit cu credincioșii înainte de Sfintele Sărbători Pascale, împărtășind detalii despre călătoria sa spirituală și despre locurile sacre care îi aduc cea mai mare liniște. El afirmă că la Patriarhie se simte cel mai împlinit sufletește.

Omul de afaceri afirmă că a fost „mântuit cu forța”

Gigi Becali a vorbit despre importanța lui Dumnezeu în viața sa. El a explicat cum Divinitatea l-a „mântuit cu forța” și a menționat motivele pentru care nu a mai vizitat Muntele Athos.

Omul de afaceri a spus că a avut „sămânța” credinței încă din copilărie, dar a început să meargă la biserică doar după căsătorie, inițial timp de un sfert de oră, apoi pentru o jumătate de oră. Adevărata apropiere de Dumnezeu a avut loc după ce a fost la închisoare, el susținând că „Dumnezeu m-a mântuit cu forța”.

„Credința e o sămânță pe care o ai de când te naști. La 5-6 ani, mă ducea bunica la biserica din comună să mă împărtășesc. După asta, o perioada, am lipsit. O perioadă a tinereții, de golănie, de distracții. Păcatele tinereții, dar sămânța era tot acolo și nu se spărgea. Și atunci am intrat la pușcărie și am zis: Doamne, să mă mântuiești cu forța și i-am mulțumit”, a afirmat omul de afaceri.

Patriarhia din București, locul unde Becali își găsește liniștea

În inima patronului FCSB, Schitul Darvari are o semnificație specială, iar acesta a oferit un sfat esențial tuturor credincioșilor din România: „E Ierusalimul pentru mine și acolo am început să simt dulceața Sfintei Liturghii. Când preotul spune: Binecuvântată este împărăția Ta, atunci trebuie să fii la biserică”.

Afaceristul a menționat că își găsește liniștea sufletească la mănăstirea Plumbuita din Cernica, dar a subliniat că nu există o liniște mai profundă decât cea de la Patriarhia din București.

„Acolo e bucuria mea și să dea Dumnezeu să trăiesc și bucurii mai mari. Nici pe Muntele Athos nu am mai fost. (…) Hristos e peste tot, dar ca să avem viața trebuie să mâncăm trupul Lui și să bem sângele Lui. (..) Mă duc la Hristos, plâng în hohote și țip cu toată inima: Al tău sunt, nu mă lăsa, am greșit. Pentru că lacrimile sunt baia sufletului”, a mai spus omul de afaceri.