Lino Golden iubește din nou. Noua cucerire seamănă izbitor cu fosta soție

La doar jumătate de an după despărțirea oficială de fosta soție, Delia, Lino Golden pare să-și fi găsit liniștea în brațele altei femei. Artistul, cunoscut pentru piesele sale cu milioane de vizualizări, a fost surprins petrecând momente tandre alături de o blondă care, spun fanii, seamănă izbitor cu fosta parteneră de viață.

Cei doi se bucură de o vacanță luxoasă în Dubai, unde Lino postează pe Instagram imagini pline de tandrețe, semn că inima sa a început să bată din nou pentru cineva.

În aprilie, Lino Golden și Delia au anunțat că mariajul lor s-a încheiat. După o perioadă de tăcere, cei doi au vorbit deschis despre motivele despărțirii, fiecare dând de înțeles că relația s-a deteriorat treptat. Fanii, care i-au urmărit de la începutul poveștii lor de dragoste, au fost surprinși să afle că mariajul, care părea solid, a ajuns la final după o perioadă scurtă de conviețuire.

La scurt timp, Delia și-a refăcut viața alături de un medic estetician cunoscut, în timp ce Lino declara în interviuri că nu se grăbește să intre într-o nouă relație.

„Momentan, nu am pe nimeni. Mă concentrez pe mine, pe muzică și pe planurile de viitor”, spunea artistul, în urmă cu câteva săptămâni.

Realitatea, însă, părea alta — fotografiile recente din Dubai arată că Lino și-a recăpătat zâmbetul și se bucură de o nouă poveste romantică. Noua parteneră a artistului este o tânără blondă, extrem de atrăgătoare, care pare să-i fi cucerit inima definitiv.

Cei doi s-au afișat împreună în vacanța din Dubai, iar imaginile publicate pe rețelele sociale i-au făcut pe internauți să remarce asemănarea izbitoare dintre actuala iubită și fosta soție a artistului. Mai mult, noua parteneră are același stil de tatuaje, detaliu care a stârnit curiozitatea fanilor.

Lino, care în ultimii ani a trecut prin transformări spectaculoase atât pe plan personal, cât și profesional, pare hotărât să lase în urmă tensiunile din fostul mariaj. Artistul își trăiește acum noua relație fără să o ascundă, însă fără să ofere detalii despre identitatea tinerei.

Între timp, Delia, fosta soție a lui Lino Golden, se confruntă cu un val de reacții negative din partea fanilor artistului. Tânăra a declarat că a ajuns să fie jignită și amenințată în mediul online, acuzând că Lino a alimentat indirect aceste reacții prin aluzii făcute pe internet.

„Au devenit deja deranjante aluziile acestea, pentru că eu primesc sute de mesaje de jigniri și de amenințări. Deja mă deranjează și mă simt hărțuită de fanii lui”, a spus Delia.

Ea a precizat că nu a fost infidelă și că relația cu actualul său partener, medicul Auday, a început abia după divorț: „L-am cunoscut printr-o prietenă care și ea este influencer. Relația dintre noi a început mult mai târziu, după ce ne-am cunoscut.”

Fosta parteneră a adăugat că ia în calcul să-l acționeze în instanță pe Lino Golden, acuzând „defăimare” și hărțuire indirectă din partea fanilor: „Am luat în calcul ideea de a-l da în judecată pentru defăimare”, a spus ea.