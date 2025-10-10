Monden

Lino Golden iubește din nou. Noua cucerire seamănă izbitor cu fosta soție

Comentează știrea
Lino Golden iubește din nou. Noua cucerire seamănă izbitor cu fosta soțieLino Golden. Sursa foto Instagram
Din cuprinsul articolului

La doar jumătate de an după despărțirea oficială de fosta soție, Delia, Lino Golden pare să-și fi găsit liniștea în brațele altei femei. Artistul, cunoscut pentru piesele sale cu milioane de vizualizări, a fost surprins petrecând momente tandre alături de o blondă care, spun fanii, seamănă izbitor cu fosta parteneră de viață.

Lino Golden, divorț neașteptat

Cei doi se bucură de o vacanță luxoasă în Dubai, unde Lino postează pe Instagram imagini pline de tandrețe, semn că inima sa a început să bată din nou pentru cineva.

În aprilie, Lino Golden și Delia au anunțat că mariajul lor s-a încheiat. După o perioadă de tăcere, cei doi au vorbit deschis despre motivele despărțirii, fiecare dând de înțeles că relația s-a deteriorat treptat. Fanii, care i-au urmărit de la începutul poveștii lor de dragoste, au fost surprinși să afle că mariajul, care părea solid, a ajuns la final după o perioadă scurtă de conviețuire.

Lino Golden și Delia la nuntă

Lino Golden și Delia la nuntă. Sursa foto Instagram

La scurt timp, Delia și-a refăcut viața alături de un medic estetician cunoscut, în timp ce Lino declara în interviuri că nu se grăbește să intre într-o nouă relație.

Horațiu Potra rămâne în arest. Decizia luată de judecători
Horațiu Potra rămâne în arest. Decizia luată de judecători
Miliardarii își sapă buncăre de frica propriilor creații. Ce schimbări va aduce inteligența artificială
Miliardarii își sapă buncăre de frica propriilor creații. Ce schimbări va aduce inteligența artificială

„Momentan, nu am pe nimeni. Mă concentrez pe mine, pe muzică și pe planurile de viitor”, spunea artistul, în urmă cu câteva săptămâni.

Fosta soție a lui Lino Golden și noul iubit.v1

Fosta soție a lui Lino Golden și noul iubit. Sursa foto Instagram

Are o nouă iubită

Realitatea, însă, părea alta — fotografiile recente din Dubai arată că Lino și-a recăpătat zâmbetul și se bucură de o nouă poveste romantică. Noua parteneră a artistului este o tânără blondă, extrem de atrăgătoare, care pare să-i fi cucerit inima definitiv.

Cei doi s-au afișat împreună în vacanța din Dubai, iar imaginile publicate pe rețelele sociale i-au făcut pe internauți să remarce asemănarea izbitoare dintre actuala iubită și fosta soție a artistului. Mai mult, noua parteneră are același stil de tatuaje, detaliu care a stârnit curiozitatea fanilor.

Noua iubită a lui Lino Golden.v1

Noua iubită a lui Lino Golden. Sursa foto Instagram

Lino, care în ultimii ani a trecut prin transformări spectaculoase atât pe plan personal, cât și profesional, pare hotărât să lase în urmă tensiunile din fostul mariaj. Artistul își trăiește acum noua relație fără să o ascundă, însă fără să ofere detalii despre identitatea tinerei.

Fosta soție, prinsă în valul controverselor

Între timp, Delia, fosta soție a lui Lino Golden, se confruntă cu un val de reacții negative din partea fanilor artistului. Tânăra a declarat că a ajuns să fie jignită și amenințată în mediul online, acuzând că Lino a alimentat indirect aceste reacții prin aluzii făcute pe internet.

„Au devenit deja deranjante aluziile acestea, pentru că eu primesc sute de mesaje de jigniri și de amenințări. Deja mă deranjează și mă simt hărțuită de fanii lui”, a spus Delia.

Ea a precizat că nu a fost infidelă și că relația cu actualul său partener, medicul Auday, a început abia după divorț: „L-am cunoscut printr-o prietenă care și ea este influencer. Relația dintre noi a început mult mai târziu, după ce ne-am cunoscut.”

Fosta parteneră a adăugat că ia în calcul să-l acționeze în instanță pe Lino Golden, acuzând „defăimare” și hărțuire indirectă din partea fanilor: „Am luat în calcul ideea de a-l da în judecată pentru defăimare”, a spus ea.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:20 - Justiția, în pauză: termene amânate, dosare blocate și soluții juridice pentru cetățeni
19:11 - Fiul lui Peskov, fals erou de front. A lăsat războiul din Ucraina pentru o vacanță în Maldive
19:04 - Maratonul București 2025 va bloca centrul Capitalei
18:56 - Mii de palestinieni se îndreaptă spre nordul Fâșiei Gaza
18:49 - Horațiu Potra rămâne în arest. Decizia luată de judecători
18:40 - Reacția British Airways după incidentul de la Otopeni. „Nu a fost fum în cabină”

HAI România!

Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Noi și când mințim, nu mințim
Noi și când mințim, nu mințim
De la Big Four la antreprenoriat. Andreea Cosmănescu, expertul care îți aduce liniștea fiscală
De la Big Four la antreprenoriat. Andreea Cosmănescu, expertul care îți aduce liniștea fiscală

Proiecte speciale