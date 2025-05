Linda Evangelista, la 60 de ani: Vrăjesc bătrânețea

Linda Evangelista este considerată una dintre cele mai celebre supermodele ale anilor '90. Linda, care obișnuia să declare că nu se ridică din pat pentru mai puțin de 10.000 de dolari, a traversat o perioadă dificilă în ultimii ani.

Printre o serie de traume personale care au împins-o la izolare s-au numărat două lupte cu cancerul și o procedură cosmetică care a lăsat-o „brutal desfigurată”. Au fost momente în care a crezut că s-ar putea să nu ajungă la vârsta aceasta așa că savurează fiecare clipă.

„Vrăjesc bătrânețea. Mă voi bucura de acest moment. Ca să fiu sinceră, iau medicamente oribile împotriva cancerului care îmi fac viața mizerabilă și îmi fac corpul mizerabil, dar sunt recunoscătoare că sunt în viață. Faptul că ai cancer de două ori te face să realizezi cât de prețios este totul”, a declarat Linda a cărei zi de naștere este pe data de 10 mai când va împlini 60 de ani.

Problemele de sănătate ale Lindei nu s-au oprit aici. Ea a dezvăluit că o procedură estetică denumită „CoolSculpting”, a desfigurat-o. Această procedură avea ca scop eliminarea celulelor adipoase, dar, în schimb, i-au apărut umflături în jurul bărbiei, coapselor și zonei sutienului. Linda a afirmat că această intervenție au lăsat-o deformată pentru totdeauna.

Potrivit nowtolove.co., fosta regină a podiumului de modă a intentat un proces împotriva companiei, solicitând 84 de milioane de dolari despăgubiri. În 2022, cazul a fost soluționat pe cale amiabilă, fără a se dezvălui suma finală.

O perioadă, Linda Evangelista a dus o viață de pustnică. Totuși, cu ajutorul necondiționat al colegelor sale a reușit să revină treptat în atenția publicului. Cel mai remarcabil moment a fost participarea sa la Gala Met de anul trecut, unde a impresionat din nou.

Linda Evangelista s-a născut pe 10 mai 1965, în orașul St. Catharines, situat în provincia canadiană Ontario. Părinții ei proveneau din Pignataro Interamna, o localitate din regiunea Lazio, Italia. A absolvit liceul catolic Denis Morris din orașul său natal. La doar 12 ani, Linda a început să se intereseze de cariera de modeling, participând la cursuri specializate și prezentând articole de îmbrăcăminte pentru copii.

În 1981, a participat la concursul de frumuseţe Miss Teen Niagara. Deşi nu l-a câştigat, prestaţia sa a fost remarcată de un reprezentant al companiei Elite Model Management, înfiinţată, în 1972, la Paris.

