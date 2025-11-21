Limba chineză, predată în şcolile din Republica Moldova

Republica Moldova. Elevii şcolilor dintre Nistru şi Prut vor avea posibilitatea să studieze limba chineză. Nu este vorba de un obiect obligatoriu prevăzut în curricula şcolară, dar de ore facultative, la dorinţa elevilor care vor dori să cunoască chineza.

Limba chineză va fi predată în şcolile din Republica Moldova, ca urmare a unui acord semnat între Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Educației din China, transmite IPN.

Totuşi, dorinţa celor care vor să cunoască chinza nu se va raliza în timpul apropiat pe motiv că în Republica Moldova lipsesc profesorii de limbă chineză.

Ministerul Educaţiei de la Chişinău precizează că în cadrul acestui acord, partea chineză va sprijini dezvoltarea curriculumului și a resurselor educaționale pentru predarea limbii chineze, precum și formarea cadrelor didactice prin programe dedicate.

În baza acordului, instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova vor putea crea programe specializate în domeniul limbii chineze, cu suportul instituțiilor academice din China. Documentul prevede și acordarea de burse pentru studii de licență și master în predarea limbii chineze ca limbă internațională, precum și examinarea posibilității de recunoaștere a certificatului internațional CTCSOL.

Ministrul Educației de la Chişinău, Dan Perciun, a declarat că Republica Moldova urmăreşte interesul pentru intensificarea parteneriatului, în special în învățământul superior, prin schimb de experiență, inițiative comune și proiecte educaționale în domenii precum agricultura, tehnologia informației și alte arii strategice.

Totodată, ministrul a menționat că una dintre prioritățile Ministerului este internaționalizarea, Republica Moldova fiind deschisă să ofere studenților chinezi oportunități de studii în instituțiile de învățământ superior.

Elevii din Republica Moldova au posibilitatea să studieze în limbile română, ucraineană, rusă, găgăuză şi bulgară, la dorinţă, în dependenţă de apartenenţa etnică.

Deaemenea, elevii studiază obligatoriu cel puşin o limbă de circulaţie internaţională. Cei mai mulţi elevi studiază engleza, urmată de franceză, germană, spaniolă şi italiană. La dorinţă, elevii mai pot studia încă o limbă de circulaţie europeană.

În majoritatea şcolilor cu predare în limba română se studiază ca obiect obligatriu limba rusă.