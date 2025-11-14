Mai puțină politică, mai multă pădure. Deputații, așteptați la plantarea copacilor din campania națională de împădurire

Republica Moldova. Campania de împădurire a Republicii Moldova, care prevede plantarea a peste 33 de milioane de puieți în această toamnă, a devenit subiect de dezbateri aprinse în plenul Parlamentului. Inițiativa de a-i invita pe deputați să participe la acțiunile de plantare a venit din partea fostului ministru al Mediului, actual deputat PAS, Sergiu Lazarencu, care a îndemnat legislatorii să dea un exemplu societății.

„Vreau să invit toată lumea să susțină programul de împădurire și în această sâmbătă să participăm la plantare. În ultimii doi ani, acest program a unit societatea. Am plantat deja 17 mii de hectare și până la sfârșitul anului Guvernul și Moldsilva își propune să ajungă la 20 de mii. Să devenim generația pădurii și să lăsăm în urma noastră o țară mai verde și mai împădurită”, a declarat Lazarencu.

Deputatul Renato Usatîi a criticat acțiunile Ministerului Mediului, afirmând că mulți dintre puieții distribuiți de stat nu prind rădăcini, iar campania de împădurire riscă să rămână doar o imitație a grijii pentru mediu.

„Pe mine mă doare inima că noi imităm că avem grijă de păduri. Ca primar de Bălți m-am săturat să primesc din partea ministerului niște puieți care 90% mureau. Cu aceste oușoare noi nici mistreți n-o să hrănim, nici copaci n-o să avem. Poate ar fi timpul să punem în legislație ca puieții să fie de cel puțin un metru, nu ghinde care nu se prind”, a spus Usatîi.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, i-a răspuns ironic: „Astea nu sunt ouă, domnule. Copacii nu din ouă cresc. Dacă mergeți la împădurit, gata, subiectul e epuizat”.

Deputatul de la Partidul Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a atras atenția asupra faptului că în timp ce se organizează campanii de împădurire, fenomenul tăierilor ilegale continuă nestingherit. El a criticat și lipsa de întreținere a terenurilor deja împădurite.

„De două ori pe an mergem cu lopata în pădure, dar multe dintre terenurile plantate se usucă. La Orhei, la Mălăiești, 40 de hectare s-au uscat pentru că s-a uitat să ude. Se aruncă bani mari, la televizor dă bine, dar în realitate nu prea. Poate e timpul să discutăm și despre oprirea tăierilor ilegale și despre alte modele de plantare, inclusiv păduri private”, a declarat Costiuc.

Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a ironizat pe Facebook campania, postând o fotografie cu ghindele distribuite deputaților.

„Guvernarea iar va planta ghinde. „Generația pădurii” a mai plantat și în urmă au rămas câmpurile pârloagă. În Chișinău plantăm în fiecare zi arbori cu balot. Luați exemplu”, a scris edilul.

În replică, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, i-a acuzat pe critici că politizează un efort național.

„Despre ce consens politic privind integrarea europeană putem vorbi, dacă opoziția nu e capabilă să susțină nici măcar un elementar efort național de împădurire? Unuia nu-i plac ghindele, altuia i se pare potrivit să compare plantările urbane cu împădurirea la scară industrială”, a comentat ministrul.

Și actualul ministru al Mediului, Gheorghe Hajder, a reacționat pe rețelele sociale, criticând „experții de ocazie”: „Experții în silvicultură apar ca ciupercile după ploaie. Mă întreb unde erau acum zece ani, când nu se planta nimic. Vă asigur că, în anii care vin, vom avea mai multe păduri, iar vocile celor care azi transformă subiectul într-o temă politică vor fi uitate. Sâmbătă ne vedem la plantare.”

Marea acțiune de împădurire va avea loc pe 15 noiembrie, în localitatea Mihailovca, raionul Cimișlia, și simultan în toate raioanele țării. Agenția Moldsilva va asigura materialul săditor, uneltele, mănușile, apa și ceaiul cald pentru voluntari.

Campania „Toamna 2025” face parte din Programul Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor 2023–2032, inițiat de președinta Maia Sandu. Obiectivul este ambițios 145.000 de hectare de pădure până în 2032, dintre care peste 16.000 de hectare au fost deja împădurite în primii doi ani.