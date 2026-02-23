Monden

Lidia Buble te invită la cel mai grandios eveniment din cariera sa, pe scena Sala Palatului

Lidia Buble te invită la cel mai grandios eveniment din cariera sa, pe scena Sala Palatului

Un vis crescut frumos, în ani de muncă, emoție și curaj, se împlinește pe 27 februarie, pe scena Sălii Palatului. Lidia Buble, una dintre cele mai iubite și apreciate voci ale României, își invită publicul la primul său concert în această locație emblematică – „Simțim la fel”, o seară despre emoție, curaj și conexiune autentică prin muzică.

Cu o carieră solidă, sute de milioane de vizualizări pe YouTube și hituri care au dominat topurile muzicale, artista face un pas major prin organizarea unui show amplu, construit la nivelul unei producții de anvergură, într-unul dintre cele mai prestigioase spații de spectacole din România.

În afara momentelor muzicale și vizuale spectaculoase, Lidia a pregătit o surpriză specială pentru publicul care va fi prezent pe 27 februarie, la Sala Palatului.

„Muzica mea este despre iubire și din iubire. «Simțim la fel» este declarația mea pentru toți cei care mi-au fost alături și care au trăit fiecare vers împreună cu mine. Așa că mi-am dorit să existe un moment care să rămână pentru totdeauna în memoria cuiva din sală. De aceea, toți cei prezenți vor intra automat într-o tombolă și pot câștiga un inel spectaculos oferit de TEILOR. Câștigătorul va fi ales chiar pe scenă, într-un moment pe care îl vom trăi împreună. Pentru că atunci când dăruiești din iubire… magia chiar se întâmplă.”

Concertul beneficiază de o producție spectaculoasă, invitați speciali (Theo Rose, AMI, Cornel Ilie, Matteo etc.), momente unice și o regie atent concepută, menite să pună în valoare emoția, energia și autenticitatea care definesc stilul artistei.

Biletele sunt disponibile pe get-in.ro

Evenimentul marchează apogeul unei perioade extrem de prolifice pentru Lidia Buble, care a avut trei hituri consecutive la radio – „Buzele Tale”, „Maria, Maria” și „Amândoi” (feat. 3 Sud Est) – și a lansat primul său album, „Fragil”, considerat de fani și critici un material conceptual, matur și profund personal.

Publicul este invitat să ia parte la o seară unică, în care muzica, dansul și emoția se vor împleti într-un show de excepție, marcând o nouă etapă în parcursul artistic al Lidiei Buble.

Un eveniment produs de KIMARO Entertainment, susținut de Kiss FM.

