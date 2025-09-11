Social Libertatea presei, în declin global. Care sunt cele mai afectate țări







Libertatea presei a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 50 de ani, după ce s-a deteriorat considerabil în ultimii cinci ani la nivel mondial, arată un raport International Idea privind democraţia. „Cea mai importantă concluzie a raportului nostru este probabil deteriorarea foarte gravă a libertăţii presei în lume”, a spus Kevin Casas-Zamora, secretarul general al grupului de reflecţie, pentru AFP.

„Starea actuală a democraţiei este îngrijorătoare”, a declarat, pentru AFP, secretarul general al grupului de reflecţie International Idea, Kevin Casas-Zamora.

Potrivit raportului, între 2019 şi 2024, 54% dintre ţările lumii au înregistrat o scădere a unuia dintre cei cinci indicatori cheie care definesc o democraţie.

Între 2019 şi 2024, raportul a înregistrat cea mai accentuată scădere din ultimii 50 de ani, iar responsabilul a subliniat că niciodată nu a mai fost observată o deteriorare atât de severă a unui indicator esenţial democrației. Libertatea presei s-a deteriorat în 43 de ţări de pe toate continentele, dintre care 15 în Africa şi 15 în Europa.

„Se creează un amestec toxic, care implică, pe de o parte, intervenţii din partea guvernelor, dintre care unele sunt moştenirea pandemiei. Pe de altă parte, există impactul foarte negativ al dezinformării, o parte din aceasta fiind reală, iar o altă parte fiind utilizată ca pretext de către guverne pentru a restricţiona libertatea presei”, a mai spus Casas-Zamora.

Știri false. Sursa foto: Pixabay

International Idea este, de asemenea, îngrijorată de fenomenul global al concentrării presei tradiţionale, dar și de dispariţia, în multe ţări, a presei locale, care joacă un rol esenţial în susţinerea dezbaterii democratice, a declarat Casas-Zamora.

Afganistan, Burkina Faso şi Myanmar, deja clasate slab, au înregistrat cele mai mari scăderi la acest capitol. A patra cea mai mare scădere este în Coreea de Sud, unde raportul menţionează creşterea proceselor de calomnie intentate de guvern şi aliaţii săi politici împotriva jurnaliştilor, precum şi percheziţiile la domiciliul acestora.

Raportul nu ia în considerare primele efecte ale celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, însă Casas-Zamora a precizat că unele evoluţii observate în timpul alegerilor de la sfârşitul anului trecut şi în primele luni ale lui 2025 sunt destul de îngrijorătoare.