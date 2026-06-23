Politica

Liberalii cer demisii și pregătesc sancțiuni după votul din Parlament

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Liberalii cer demisii și pregătesc sancțiuni după votul din ParlamentSursa: Inquam Photos/Octav Ganea
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Rezultatul votului din Parlament a generat noi turbulențe în PNL, unde conducerea pregătește sancțiuni pentru cei care acuzați că au acționat împotriva direcției asumate de partid. Secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, a declarat că liberalii care au ales să susțină Guvernul Veștea nu mai beneficiază de încrederea partidului.

PNL amenință cu excluderi după respingerea Guvernului Veștea

Robert Sighiartău consideră că persoanele vizate ar trebui să facă un pas în spate și să își depună demisiile înainte ca partidul să aplice sancțiuni. Liderul liberal a adăugat că, în perioada următoare, conducerea PNL va analiza situația și va stabili măsurile care se impun în acest sens.

Sighiartău a susținut că susținerea acordată Cabinetului Veștea reprezintă o abatere gravă de la mandatul primit de membrii PNL și a insistat că formațiunea trebuie să transmită un semnal clar în privința respectării deciziilor interne.

Adrian Veștea

Adrian Veștea. Sursa foto: INQUAM

Regulile interne, înăsprite în urma Congresulhi

Disputa internă vine la doar câteva zile după Congresul Extraordinar al PNL, unde liberalii au adoptat două rezoluții importante.

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Rezoluțiile adoptate de Congres trasează o linie clară: excluderea celor care contribuie la formarea unui guvern cu PSD și retragerea din prim-planul partidului a unor lideri liberali controversați.

Printre numele menționate în document se numără Adrian Veștea, Lucian Bode, Rareș Bogdan, Hubert Thuma și Alina Gorghiu.

Liberalii încearcă să își redefinească direcția politică

Eșecul Guvernului Veștea și conflictul deschis dintre diferitele tabere din partid evidențiază procesul de reorganizare prin care trece PNL. Conducerea actuală încearcă să impună o nouă strategie politică și să delimiteze formațiunea de colaborările pe care o parte dintre lideri le-au susținut în ultimii ani.

Deciziile care vor fi luate în zilele următoare ar putea influența semnificativ echilibrul de forțe din interiorul partidului și modul în care liberalii se vor poziționa în negocierile pentru formarea viitorului guvern.

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