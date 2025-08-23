Social La parastasul lui Ion Iliescu. Cine a fost marele absent







Au trecut doar 18 zile de la moartea fostului președinte Ion Iliescu, care a murit pe 5 august 2025, la 95 de ani, după aproape două luni de internare la Spitalul „Agrippa Ionescu”, unde a fost tratat pentru cancer pulmonar.

Familia a organizat parastasul pe 23 august, însă Nina Iliescu nu a putut participa din motive de sănătate. La slujba de pomenire, România TV a surprins imagini cu rudele și apropiații, printre care și Mihai Bujor, copilul de suflet al lui Iliescu.

Nina Iliescu, fosta Primă Doamnă a României, nu a prticipat nici la funeraliile soțului său, tot din motive de sănătate. După înmormîntare, aceasta a trimis un mesaj: „În cea mai grea zi din viața mea, care a însemnat o viață rotundă alături de Ion Iliescu, vreau să mulțumesc tuturor celor care au organizat, susținut și participat la funeraliile primului Președinte al României libere și democrate.

Vă mulțumesc pentru că ați răspuns cu demnitate la demnitate, cu dragoste și prețuire, la devotamentul și slujirea lui pentru România. Mulțumesc doctorilor și personalului medical care în ultimele două luni au depus eforturi uriașe ca boala să nu învingă mai furios și mai devreme.

Sunt recunoscătoare tuturor celor care au participat astăzi la solemna ceremonie a unei despărțiri pământești, dar și celor care au adus un omagiu sincer, din diferite părți ale țării, oamenilor pe care nu îi cunosc, dar cu care am împărtășit iubirea pentru țară și pentru Ion Iliescu.

Înmormântarea a avut loc joi, 7 august, la Cimitirul Ghencea Militar III, încheind două zile de funeralii de stat. Sicriul a fost depus încă de miercuri în Sala Unirii din Palatul Cotroceni, unde lideri politici și foști șefi de stat au venit să-i aducă un ultim omagiu. Printre aceștia s-au aflat Traian Băsescu și Emil Constantinescu, în timp ce președintele în exercițiu, Nicușor Dan, nu a participat la ceremoniile oficiale.

La eveniment au fost prezenți foști premieri precum Adrian Năstase, Nicolae Văcăroiu, Theodor Stolojan, Viorica Dăncilă și Marcel Ciolacu, dar și reprezentanți PSD și premierul Ilie Bolojan. Au lipsit Petre Roman și Klaus Iohannis.

Ceremonia a fost deschisă de clopotele Bisericii din Palatul Cotroceni, care au răsunat între ora 9:00 și 12:00, moment în care cortegiul funerar s-a deplasat spre cimitir. Înhumarea a fost marcată de 21 de salve de tun, simbol al onorurilor militare.

La Cimitirul Ghencea Militar III, ceremonia de înmormântare a fost restrânsă la familie și apropiați. Printre cei prezenți s-au numărat Adrian Năstase, Toni Greblă, Viorica Dăncilă, Gelu Voican Voiculescu și Virgil Măgureanu.

Gelu Voican Voiculescu, fost vicepremier în Guvernul provizoriu Petre Roman, și Virgil Măgureanu au fost trimiși în judecată alături de Ion Iliescu: primul în dosarul Revoluției, iar al doilea în dosarul Mineriadei din iunie 1990. Ambele dosare au trecut prin multiple etape de redeschidere, trimitere în judecată și restituire parchetului pentru refacerea anchetelor.