Multe familii aleg programul de 40 de grade la mașina de spălat, considerând că acesta oferă o curățare eficientă a hainelor și nu implică un consum mare de energie. Totuși, un medic britanic susține că această opțiune nu este cea mai eficientă atunci când vine vorba de eliminarea microbilor.

Dr. Xand van Tulleken, cunoscut pentru aparițiile sale la BBC Morning Live, afirmă că evită în mod constant programele de 40°C și 90°C, considerându-le mai puțin utile comparativ cu alte opțiuni disponibile pe mașinile moderne de spălat.

Potrivit specialistului, temperatura de 40 de grade se află într-o zonă intermediară care nu reușește să ofere nici eficiența igienizării specifice programelor la temperaturi ridicate, dar nici economia de energie asociată spălărilor la rece. Din acest motiv, această setare este considerată un compromis mai puțin avantajos.

„Este prea cald pentru a fi ieftin și prea rece pentru a ucide ceva”, spune medicul.

În opinia sa, utilizatorii ar putea obține rezultate similare sau chiar mai bune alegând fie temperaturi mai scăzute, de 20°C sau 30°C, pentru spălările obișnuite, fie 60°C atunci când este nevoie de o igienizare mai riguroasă.

Unul dintre argumentele principale aduse în discuție este consumul de energie. Medicul susține că trecerea de la 40°C la 30°C poate reduce consumul energetic cu aproximativ 40%, în funcție de aparat și program.

Pentru hainele care nu sunt foarte murdare sau nu necesită o igienizare specială, temperaturile mai scăzute pot fi suficiente, mai ales atunci când sunt combinate cu detergenți adaptați pentru spălarea la rece.

Acesta afirmă că utilizează frecvent chiar programe de 20°C, despre care spune că pot reduce consumul de energie cu până la 62% față de ciclurile mai fierbinți.

La polul opus, programele foarte fierbinți, de 90°C, sunt considerate de medic o opțiune rar justificată pentru utilizarea obișnuită.

„Practic fierbe hainele”, spune acesta, atrăgând atenția că temperaturile ridicate pot afecta materialele textile și pot duce la uzura mai rapidă a hainelor, fără beneficii reale în majoritatea situațiilor.

Există totuși situații în care temperaturile mai ridicate sunt recomandate. Medicul susține că programul de 60°C este util în special atunci când în locuință există persoane bolnave sau când este necesară o igienizare mai strictă a textilelor.

„Dacă aveți o infecție care circulă prin casă, gândiți-vă la ceva precum norovirusul și folosiți 60 de grade împreună cu detergentul și acțiunea mecanică a mașinii”, a explicat acesta.

Deși temperaturile scăzute sunt eficiente și economice, utilizarea lor frecventă poate favoriza în timp apariția depunerilor sau a mucegaiului în interiorul mașinii de spălat, dacă aceasta nu este întreținută corespunzător.

Din acest motiv, medicul recomandă curățarea regulată a sertarului pentru detergent, ștergerea tamburului cu soluții simple precum oțetul alb și menținerea ușii întredeschise după fiecare utilizare.