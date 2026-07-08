Klaus Schwab, fondatorul Forumului Economic Mondial (WEF), a sesizat autoritățile elvețiene după ce, în urma unei verificări de securitate efectuate la locuința sa din apropierea sediului organizației din Geneva, ar fi fost descoperit un dispozitiv de interceptare ascuns în biroul personal.

Potrivit unui comunicat transmis de un purtător de cuvânt al lui Schwab, plângerea penală a fost depusă împotriva unor persoane necunoscute, iar ancheta este în desfășurare.

Primele evaluări efectuate după descoperirea echipamentului indică faptul că acesta ar fi fost montat în ultimii trei ani.

În acest moment, anchetatorii încearcă să stabilească cine a instalat dispozitivul și în ce scop, fără a exista, deocamdată, concluzii privind autorii sau proveniența acestuia.

Reprezentanții lui Klaus Schwab au precizat că situația este tratată cu maximă atenție, având în vedere expunerea publică a fondatorului WEF în perioada analizată.

„În această etapă nu poate fi trasă nicio concluzie cu privire la originea dispozitivului sau la persoanele responsabile pentru instalarea lui”, se arată în comunicatul transmis în numele fostului lider al organizației.

Descoperirea presupusului dispozitiv de interceptare vine după o perioadă dificilă pentru Klaus Schwab.

Fondatorul Forumului Economic Mondial s-a retras din conducerea organizației pe fondul unor acuzații privind presupuse nereguli financiare și al unor divergențe cu actuala conducere.

Ulterior, în urma unei investigații interne care a durat mai multe luni, Schwab a fost exonerat de acuzațiile formulate împotriva sa.

Întregul episod a afectat însă imaginea instituției care organizează anual reuniunea economică de la Davos, unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate economiei și politicii globale.

Klaus Schwab a fondat Forumul Economic Mondial cu scopul de a crea un spațiu de dialog între liderii politici, reprezentanții mediului de afaceri și experții din întreaga lume.

Reuniunea anuală de la Davos a devenit, de-a lungul timpului, unul dintre cele mai influente evenimente internaționale, reunind șefi de stat, directori ai marilor companii și reprezentanți ai organizațiilor internaționale.

În același timp, organizația a fost frecvent ținta criticilor și a numeroase teorii ale conspirației, generate de influența pe care o exercită în dezbaterile privind economia și politica globală.

În acest an, și directorul executiv al Forumului Economic Mondial, Børge Brende, și-a părăsit funcția, după apariția unor informații privind legături cu finanțatorul american Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale.