International

Klaus Schwab susține că a găsit un dispozitiv de interceptare în locuința sa. Fondatorul Forumului Economic Mondial a depus plângere penală

Comentează știrea
Klaus Schwab susține că a găsit un dispozitiv de interceptare în locuința sa. Fondatorul Forumului Economic Mondial a depus plângere penalăKlaus Schwab. Sursa foto: Instagram
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Klaus Schwab, fondatorul Forumului Economic Mondial (WEF), a sesizat autoritățile elvețiene după ce, în urma unei verificări de securitate efectuate la locuința sa din apropierea sediului organizației din Geneva, ar fi fost descoperit un dispozitiv de interceptare ascuns în biroul personal.

Potrivit unui comunicat transmis de un purtător de cuvânt al lui Schwab, plângerea penală a fost depusă împotriva unor persoane necunoscute, iar ancheta este în desfășurare.

Dispozitivul ar fi fost instalat în ultimii trei ani

Primele evaluări efectuate după descoperirea echipamentului indică faptul că acesta ar fi fost montat în ultimii trei ani.

În acest moment, anchetatorii încearcă să stabilească cine a instalat dispozitivul și în ce scop, fără a exista, deocamdată, concluzii privind autorii sau proveniența acestuia.

Reprezentanții lui Klaus Schwab au precizat că situația este tratată cu maximă atenție, având în vedere expunerea publică a fondatorului WEF în perioada analizată.

„În această etapă nu poate fi trasă nicio concluzie cu privire la originea dispozitivului sau la persoanele responsabile pentru instalarea lui”, se arată în comunicatul transmis în numele fostului lider al organizației.

Klaus Schwab, acuzat de nereguli financiare

Descoperirea presupusului dispozitiv de interceptare vine după o perioadă dificilă pentru Klaus Schwab.

Fondatorul Forumului Economic Mondial s-a retras din conducerea organizației pe fondul unor acuzații privind presupuse nereguli financiare și al unor divergențe cu actuala conducere.

Ulterior, în urma unei investigații interne care a durat mai multe luni, Schwab a fost exonerat de acuzațiile formulate împotriva sa.

Întregul episod a afectat însă imaginea instituției care organizează anual reuniunea economică de la Davos, unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate economiei și politicii globale.

Reuniunea anuală de la Davos

Davos

Sursa foto: Arhiva EVZ

Klaus Schwab a fondat Forumul Economic Mondial cu scopul de a crea un spațiu de dialog între liderii politici, reprezentanții mediului de afaceri și experții din întreaga lume.

Reuniunea anuală de la Davos a devenit, de-a lungul timpului, unul dintre cele mai influente evenimente internaționale, reunind șefi de stat, directori ai marilor companii și reprezentanți ai organizațiilor internaționale.

În același timp, organizația a fost frecvent ținta criticilor și a numeroase teorii ale conspirației, generate de influența pe care o exercită în dezbaterile privind economia și politica globală.

În acest an, și directorul executiv al Forumului Economic Mondial, Børge Brende, și-a părăsit funcția, după apariția unor informații privind legături cu finanțatorul american Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale.

Stiri calde

23:55 - Calcule care taie elanul. Câți ani trebuie să muncească românii pentru un apartament
23:44 - România Regală și expozițiile internaționale din perioada interbelică
23:35 - Zeci de câini din București au ajuns în adăposturile ASPA. Care este sectorul cu cele mai mari probleme
23:25 - Cum compensează scumpirea petrolului și gazelor pierderile din Orientul Mijlociu și taxele din România
23:13 - Românii pierd în continuare timp la ghișee. Ce arată un nou studiu despre administrația publică
23:03 - Ședință de criză în PNL după decizia instanței. Tabăra Bolojan stabilește următorii pași. Update
22:53 - Deputatul PSD Florin Manole: S-a îngroșat prea mult obrazul unor liberali
22:46 - Peste 1,5 milioane de copii ucraineni din zonele ocupate, supuși îndoctrinării și militarizării de către Rusia

HAI România!

Europa obosită în pragul distrugerii. Între ”oamenii de loc” și ”oamenii de aeroport”

Europa obosită în pragul distrugerii. Între ”oamenii de loc” și ”oamenii de aeroport”

Bucureștiul a devenit o junglă urbanistică!

Bucureștiul a devenit o junglă urbanistică!

Unde greșim? Hai LIVE cu Turcescu

Unde greșim? Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale