Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a respins miercuri afirmațiile potrivit cărora decizia formațiunii de a nu vota Guvernul condus de Adrian Veștea ar fi fost influențată din exterior, catalogând aceste scenarii drept „fabulații și invenții”.

Liderul UDMR a negat că decizia partidului ar fi fost influențată de premierul Ungariei, Magyar Peter.

„Văd că unii susțin, fără nicio dovadă și fără un pic de rușine, că noi, UDMR, am fi luat decizia de a nu vota Guvernul Veștea după ce am fost sunat de premierul Ungariei, Magyar Peter”, a afirmat Kelemen Hunor.

Acesta a respins aceste afirmații, susținând că nu există nicio legătură între decizia politică a UDMR și presupuse intervenții externe.

Kelemen Hunor a comentat și alte scenarii apărute în spațiul public, pe care le-a descris drept teorii ale conspirației.

„Alții merg chiar mai departe și au reușit să dezvolte o conspirație întreagă: Ilie Bolojan a făcut o înțelegere cu Magyar pentru gazele din Marea Neagră, apoi l-a rugat pe Magyar să mă sune pe mine și să mă roage să nu-l votăm pe domnul Veștea”, a transmis liderul UDMR.

Acesta a făcut referire și la alte afirmații vehiculate în spațiul public, inclusiv la presupuse intervenții ale unor oficiali europeni.

„Alții delirează și spun că europarlamentarul Siegfried Mureșan l-a pus pe președintele PPE, Manfred Weber, să-l sune pe premierul Magyar, ca să mă sune, apoi, pe mine pentru a nu vota învestirea Guvernului Veștea”, a mai spus Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a catalogat aceste scenarii ca fiind nefondate și lipsite de logică. „Toate aceste povești sunt fabulații și invenții, lipsite și de orice logică”, a afirmat acesta. Kelemen Hunor a mai spus că deciziile UDMR sunt luate exclusiv în interiorul formațiunii, fără influențe externe: „Deciziile pe care noi le luăm în politica românească sunt deciziile noastre și nu sunt influențate de nimeni. N-au fost și nu vor fi. Suntem în stare să gândim cu capul nostru și să evaluăm situația politică”.

Acesta a adăugat că formațiunea ține cont în deciziile sale de interesele comunității pe care o reprezintă și de contextul politic general. Kelemen Hunor a precizat că nu a mai discutat recent cu premierul Ungariei: „Stați liniștit oameni buni, n-am vorbit cu premierul Ungariei din data de 23 aprilie”.

De asemenea, a afirmat că nu a avut discuții nici cu președintele Partidului Popular European, Manfred Weber.

„N-am vorbit nici cu Manfred Weber. Săptămâna trecută, când a fost în București, am aflat de la televizor”, a adăugat liderul UDMR. În finalul declarației, Kelemen Hunor a făcut un apel la evitarea dezinformării și a speculațiilor politice: „Ar fi foarte frumos să nu mai manipulați și dezinformați opinia publică. Scenarita și teoriile conspiraționiste nu ne fac o societate nici mai bună, nici mai rezilientă”, a transmis acesta.

Totodată, a susținut că astfel de narative nu ajută nici procesul politic privind formarea Guvernului condus de Adrian Veștea. Reamintim că UDMR a anunțat că nu va vota Guvernul Veștea.