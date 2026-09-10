Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a transmis o serie de clarificări ferme în privința speculațiilor din spațiul public legate de formarea viitorului executiv. Acesta a respins categoric informațiile conform cărora l-ar fi refuzat pe Luca Niculescu pentru postul de prim-ministru sau că i-ar fi cerut președintelui Nicușor Dan să desemneze exclusiv o persoană care deține carnet de partid.

Președintele UDMR a subliniat că scenariile vehiculate reprezintă tentative clare de dezinformare și a explicat condițiile reale în care formațiunea sa poate face parte dintr-o coaliție de guvernare.

Într-o intervenție publicată pe rețelele de socializare, liderul Uniunii a oferit explicații punctuale privind poziția sa în negocierile politice recente.

„Vă spun simplu și clar: nu este adevărat. Este dezinformare. Este manipulare. Se poate forma o majoritate și fără noi, și cu noi. Asta este adevărat. Cu noi însă nu se poate forma o majoritate pentru investirea unui guvern cu S.O.S, cu eventuali fugari din AUR, cu celelalte fracțiuni care s-au format din traseiști. Asta, într-adevăr, nu se poate”, a explicat Kelemen Hunor, conform Antena 3.

Pe lângă negarea condiționărilor legate de numele premierului, politicianul a respins și teoria potrivit căreia cancelariile europene sau diferiți lideri străini ar fi încercat să influențeze deciziile politice de la București.

„Unii încearcă, în continuare, să vehiculeze ideea că au intervenit ba cei de la Bruxelles, ba cancelarul german, ba premierul Ungariei. Liniștiți-vă, oameni buni, nimeni nu a intervenit. Nu acceptăm nici intervenții, dar nici manipulare ordinară”, a mai spus liderul UDMR.

Kelemen Hunor a atras atenția asupra fapului că stabilitatea țării depinde de instalarea rapidă a unui cabinet investit cu puteri depline, capabil să gestioneze proiectele majore și contextul complicat din regiune.

„România are nevoie de un guvern cu drepturi depline, are nevoie de decizii clare, are nevoie de rectificare, are nevoie de un proiect de buget. Și da, are nevoie de oameni politici responsabili într-o perioadă extrem de instabilă în jurul nostru. Nu noi am aruncat majoritatea în aer, nu noi stăm fixați pe poziții absolut ridicole față de actualii și foștii parteneri de guvernare și nici nu putem salva majoritatea fără PNL și PSD”, a afirmat președintele UDMR.

Totodată, acesta a infirmat existența unor tensiuni sau neînțelegeri cu partenerii de dialog din celelalte formațiuni tradiționale.

„Și încă ceva: nu m-am certat nici cu Sorin Grindeanu, nici cu Ilie Bolojan. Cu amândoi am un dialog civilizat în mod permanent. Încerc să-mi păstrez acest obicei și în continuare”, a conchis Kelemen Hunor.

Instabilitatea politică actuală a fost declanșată la începutul lunii mai, când executivul condus de Ilie Bolojan a fost demis în urma adoptării unei moțiuni de cenzură. De la acel moment, eforturile pentru constituirea unei noi susțineri parlamentare au întâmpinat blocaje succesive.

Seful statului, Nicușor Dan, a demarat rânduri de consultări cu partidele parlamentare, însă tentativele inițiale nu au avut succes. Prima opțiune vehiculată, Eugen Tomac, nu a strâns sprijinul necesar, iar ulterior cabinetul propus de Adrian Veștea nu a reușit să obțină votul de încredere al Parlamentului. Pe parcursul perioadei estivale, șeful statului a amânat o nouă desemnare, invocând lipsa unei majorități clare.