Kamara observă fiecare mișcare la Survivor. De ce e dezamăgit

Cu toate că în urmă cu un an Kamara participa la Survivor România, făcând parte din echipa Faimoșilor, anul acesta artistul nu a fost selectat să participe în ediția All Stars.

În ciuda acestui lucru, Kamara observă fiecare mișcare pe care o fac colegii săi de breaslă participanți la ediția de anul acesta. Mai mult decât atât are și un motiv pentru care este profund dezamăgit.

Kamara continuă să fie un fan înrăit al emisiunii Survivor, chiar dacă au apărut alte show-uri și pe alte posturi de televiziune.

Artistul susține că este un observator atent al evenimentelor din Republica Dominicană, chiar dacă nu i s-a oferit oportunitatea de a fi concurent, declarând că a urmărit fiecare ediție și este la curent cu tot ce se întâmplă. În plus, Kamara susține că a anticipat multe strategii făcute de colegii săi de breaslă.

În prezent, lista preferințelor artistului pare să se fi redus doar la doi concurenți. Cu câteva săptămâni în urmă, el îi includea pe Jorge, Anna Porgras, DJ Milles, Iancu, Ștefania Ștefan și Ștefania Chițu printre finaliști, alături de cei doi deja menționați.

„Zani si Ștefania. Ei îmi plac… Sută la sută, fără să greșesc ceva, am anticipat tot ce se întâmplă acolo, de la aliate, la eliminări. Pentru că am fost acolo. Am văzut toate edițiile de până acum. Și știu cum joacă concurenții”, a declarat Kamara pentru Cancan.