Monden Jorge, a doua operație după accidentările de la Survivor. S-a pozat pe patul de spital







Jorge a ajuns pentru a doua oară pe patul de spital, după accidentările suferite în timpul participării sale la Survivor. Și de data aceasta, problemele de sănătate au fost cele care l-au eliminat pa artist din celebra competiție.

Și în sezonul de anul acesta, Jorge a suferit o accidentare gravă la genunchi în urma unei căderi de pe o structură din lemn, ajungând să se prăbușească pe nisip.

După incident, a început să se confrunte cu probleme de sănătate și a solicitat asistență medicală de urgență.

A fost apoi transportat cu ambulanța la spitalul din Republica Dominicană, unde medicii au decis să îl trimită acasă pentru o recuperare completă.

Jorge s-a pozat pe patul de spital după a doua operație la genunchi

După problemele de sănătate, artistul a fost nevoită să părăsească Survivor All Stars. Odată ajuns în țară, Jorge a mers direct la spital, unde a fost supus unei noi intervenții la menisc.

Acum, cântărețul spune că se simte extrem de bine și e entuziasmat să se recupereze și să își continue planurile pe care le are pe plan profesional anul acesta.

„Am inima plină de fericire și recunoștință. Nu-mi vine să cred cât de fericit sunt după o operație. A doua la același menisc. Ultimul an a fost foarte dur și cu multe încercări. Am strâns mult din dinți la premiera musicalului Mamma Mia, am plâns la Survivor, am tras mult cu recuperarea și meniscul n-a mai rezistat.

Sunt acum pe patul de spital, am făcut primii pași la șapte dimineața și sunt ca un copil cu o jucărie nouă.

Cârjele din poza le-am adus degeaba. Mi-a zis doctorul ca îl fac de râs dacă mă vede cineva cu ele”, a scris Jorge alături de o poză de pe patul de spital.

Artistul nu regretă că a părăsit Survivor All Stars

După revenirea sa în țară, Jorge a mărturisit că nu are niciun regret că a fost din nou eliminat din competiție și că e recunoscător că a putut participa pentru a doua oară la Survivor.

„Am simțit că nu e bine, încă de când am căzut. Răsucirea genunchiului a fost foarte dură și faptul că abia mai puneam piciorul jos, m-a dus cu gândul la eliminare.

Este o șansă unică. De-aia m-am și dus, chiar dacă știam că nu sunt total recuperat la genunchi”, a spus artistul într-un interviu pentru ciao.ro.