Monden Cătălin Moroșanu a cheltuit banii de la Survivor All Stars. Ce și-a cumpărat „Faimosul”







Cătălin Moroșanu a decis să-și îndeplineascpă o dorință mai veche. După eliminarea din showul Survivor All Stars, revenit acasă, n-a mai stat pe gânduri și a trecut la fapte.

Cătălin Moroșanu a fost eliminat de la Survivor All Stars în ediția din 29 februarie 2024. Sportivul a apărut recent cu noua achiziție făcută de fostul concurent din echipa Faimoșilor.

Pentru perioada petrecută în junglă, sportivul a fost plătit cu 5.000 de euro pentru fiecare săptămână. Pentru cele șapte săptămâni ar urma să primească 35.000 de euro. Din suma totală vor fi scăzute taxele.

După ce a părăsit competiția de la Pro TV și a revenit acasă, fostul luptător a avut planuri mari. De fapt, era o dorință mai veche.

Sportivul și-a cumpărat o mașină marca SsangYong Torres

Cătălin Moroșanu și-a cumpărat un SsangYong Torres. În video explică de ce a ales acest model:

„Astăzi am trăit ceva special și abia aștept să împărtășesc cu voi toată povestea. Am făcut o vizită la Ssangro Cars, locul unde SsangYong, marca sud-coreeană cunoscută pentru mașinile sale puternice, își etalează bijuteriile pe patru roți. Ei bine, nu am plecat de acolo cu mâinile goale. Mi-am găsit un nou companion de călătorie - un SUV crossover SsangYong Torres, exact pe gustul meu, varianta pe benzină”, spune Cătălin Moroșanu.

Cătălin Moroșanu, tare mândru de mașină: M-a cucerit pe loc

Cătălin Moroșanu a explicat, de asemenea, de ce a ales acest model de mașină. L-au cucerit sistemele sale avansate de asistență.

„De ce Torres? Pentru că este exact ca mine: puternic, tehnologizat și cu o prezență care nu trece neobservată. Motorul său turbo de 1.5 litri este pur și simplu o minunăție - dezvoltă 165 CP și vine cu un cuplu de 280 Nm care îi conferă o dinamică impresionantă. Și să nu uităm de transmisia automată cu 6 viteze care face fiecare călătorie o plăcere. Dar Torres nu este doar despre putere. Design-ul său robust și atractiv m-a cucerit pe loc. Și cu sistemele sale avansate de asistență a șoferului, fiecare drum devine mai sigur și mai relaxant.

Acum, la volanul Torres-ului meu alb, simt că adevărata aventură abia acum începe. Vă trimit tuturor un salut prietenesc și vă doresc drumuri deschise și pline de bucurie, la fel ca mine. Aventura începe aici, prieteni! Hai să facem fiecare călătorie memorabilă împreună”, scrie Cătălin Moroșanu pe contul său de socializare.