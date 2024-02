Scandalul dintre Cătălin Moroșanu și Daniel Ghiță continuă. Și-au aruncat cuvinte dure

Cătălin Moroșanu și Daniel Ghiță trebuiau să se lupte în ring, dar acesta a refuzat. În ediția de joi, 15 februarie 2024, la Survivor All Stars, Moroșanu a fost la un pas să-l bată pe Iancu Sterp. La scurt timp, Ghiță a declarat că rivalul său se dă mare doar la televizor, nu în ring.

Daniel Ghiță, despre Cătălin Moroșanu

Ghiță a mai spus că Moroșanu n-a mai vrut să se lupte cu el de frică. Cu toate astea, el a declarat că l-a iertat și că Dumnezeu are grijă de toată lumea.

Ne puteți urmări și pe Google News

„Vă rog, să nu mai îmi trimiteți link-uri cum se ceartă Moroșanu la Survivor! Am fost bombardat cu sute de mesaje.Nu există nicio rivalitate, dușmănie, sau altceva între noi. L-am iertat de mult timp. Fiecare face ce simte că trebuie să facă. Când am fost umilit și batjocorit: i-am răspuns, public. Ți-a fost frică să lupți cu mine, bun, am înțeles. Capitolul este închis! Nu există nicio concurență, rivalitate, ură sau altceva din partea mea.

Să se certe, înjure, bată cât dorește la emisiunea respectivă: nu este de interes național și nu mă interesează! Sunt poreclit <>, pentru că nu am dat nicio lovitură sub centură sau nepermisă în ring, dar nici în viață! Dumnezeu are grijă de toți!”, a spus iritat Daniel Ghiță pe Instagram.

De ce n-a vrut Cătălin Moroșanu să se lupte cu Ghiță

Moroșanu a explicat, însă, că motivul pentru care nu s-a luptat cu Daniel Ghiță ar fi fost legat de faptul că nu s-au înțeles la bani. El a mai spus că nu i-a fost frică niciodată de Ghiță, chiar dacă era în formă.

„Eu l-am contactat pe Daniel Ghiță să ne luptăm. Problema a fost că nu ne-am înțeles la bani. 100.000 de euro, cam așa. Daniel Ghiță a fost cel mai bun produs al kickboxingului din România. Eu n-am să neg niciodată acest lucru. La momentul respectiv eu eram mai în formă ca el, el era după o pauză de 4 ani și îl băteam. Nu o să neg că a avut rezultate mai bune ca mine. Eu am fost primul român care s-a luptat în K1, nu Daniel Ghiță”, a spus Cătălin.

A fost la un pas să-l bată pe Iancu Sterp

Cătălin Moroșanu ar fi fost eliminat de la Survivor All Stars. Luptătorul ar fi părăsit competiția și ar fi fost văzut pe aeroportul Otopeni, după întoarcerea din Dominicană. El și Iancu Sterp au fost pe punctul să sară la bătaie, însă Zmărăndescu a intervenit, iar conflictul s-a aplanat într-un final.