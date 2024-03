Monden Surprize la Survivor All Stars. Schimbări majore după plecarea Oanei Ciocan







După plecarea iubitei lui Jador, Oana Ciocan, de la Survivor All Stars, în competiție vor fi schimbări majore, despre care a vorbit chiar prezentatorul show-ului de la Pro TV.

Oana Ciocan, eliminată din competiție

Au survenit modificări surprinzătoare în cadrul emisiunii „Survivor All Stars”. După o serie de probe în care echipa Războinicilor a obținut victorii, Faimoșii au reușit să îi învingă pe adversari, inclusiv la jocul pentru imunitate. Aceasta a dus la declanșarea unor eliminări din partea echipei Războinicilor, iar Oana Ciocan a fost trimisă la duel.

Finalul nu a fost însă fericit pentru iubita lui Jador, care a fost eliminată de adversara sa, Lola, din competiția „Survivor All Stars”.

„Mă doare c-am pierdut. Mă doare că plec. Pur și simplu, nu a fost jocul meu. Mă bucur enorm pentru Lola, pentru că știu cât a tras. Îmi pare rău, dar unele povești așa se termină…. Cel mai bun să câștige și să fie Albastru! Asta îmi doresc”, a spus Oana Ciocan la plecarea din competiție .

Schimbări majore după plecarea Oanei Ciocan

După plecarea Oanei Ciocan de la Survivor, show-ul va suferi schimbări majore:

„Națiune Survivor, s-a mai încheiat o săptămână. Deja am tendința de a fi puțin sentimental când scriu aceste rânduri, deoarece realizez că treptat ne apropiem de jumătatea acestui sezon incredibil. Un sezon care i-a trecut pe concurenți prin cele mai puternice trăiri și care le-a arătat că sunt mai puternici decât s-ar fi așteptat vreodată. Sunt mândru că am ocazia să le văd evoluția și vreau să vă reamintesc tuturor că aveți bucuria să le fiți aproape unor oameni All Stars, din toate punctele de vedere. Și aș face o completare, voi, telespectatorii, cei care ne dați ocazia să zâmbim în fiecare dimineață în care vedem cifrele de audiență, sunteți la fel de All Stars, deoarece trăiți fiecare moment la intensitate maximă”, a spus prezentatorul pentru publicația Libertatea.

De asemenea, Daniel Pavel a anunțat că vor fi schimbări în concurs în următoarele emisiuni:

„Pot să vă garantez că sufletele vi le vom încălzi noi prin toate întorsăturile pe care vi le-am pregătit în următoarele zile. Acțiuni controversate și reacții pe măsură… vor schimba irevocabil destinul competiției și pe al unora dintre concurenți, iar finalul săptămânii va aduce poate unul dintre cele mai neașteptate dueluri de până la acest moment”, a mai zis el pentru aceeași sursă.

Cum își petrece timpul liber prezentatorul emisiunii Survivor All Stars

Când nu are filmări, Daniel Pavel, prezentatorul emisiunii Survivor All Stars își petrece timpul în compania viitoarei sale soții, Ana:

„Să știți că de această dată am profitat la maximum de ziua mea liberă. Alături de Ana mea, am fugit, nu prea departe, dar suficient cât să-mi încarc bateriile la cel mai înalt nivel. Poate ați văzut la mine sau la ea prin postări ce stare de bine a avut navigatorul din mine când a ajuns pe o navă (dacă nu ați văzut, dovadă stau câteva selfie-uri postate pe feed). Dă-mi soare, apă și omul care-mi încălzește inima și-n cea mai friguroasă zi… și vă spun cu mâna pe inimă că mă declar cel mai norocos om!”, a mai transmis prezentatorul emisiunii.

Cu toate că dorul de acasă începe să-l resimtă din ce în ce mai mult, Daniel Pavel știe că mai are de stat în Republica Dominicană, având în vedere că show-ul de la Pro TV se află abia la jumătate.