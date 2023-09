Trădat de soție şi de cel mai bun prieten. Ghinionul unui celebru prezentator

Andrei Ștefănescu și-a construit o carieră de succes atât în domeniul muzical, cât și în televiziune. Dincolo de acest succes, viaţa i-a oferit câteva încercări. A trecut printr-o adevărată dramă deoarece a fost trădat de cei mai importanți oameni din viaţa sa.

Membrul trupei Alb Negru, coleg cu Kamara, s-a căsătorit în 2009 cu Sylvia. Mariajul lor nu a durat mai mult de trei ani, deoarece o bănuia de infidelitate.

Artistul avea bănuieli în ceea ce privește fidelitatea partenerei sale și a angajat un detectiv pentru a afla adevărul. În cele din urmă, gândurile lui Andrei Ștefănescu au fost confirmate. La scurt timp de la acest moment, vedeta de la Antena 1 a pus punct căsniciei.

„Acum aproape 10 zile am aflat ceva grav şi am angajat un detectiv să o urmărească. Viaţa rezervă uneori surprize şi am aflat că eu nu eram atât de special. Nu aş putea să trăiesc într-o relaţie mincinoasă, aşa am fost educat. Cel mai chinuitor este să te culci lângă un om care ştii că te minte”, a spus artistul la acea vreme.

Sursa foto: Facebook

Andrei Ștefănescu a mai fost căsătorit încă o dată, dar mariajul cu Antonia a fost și mai scurt. Cei doi au format un cuplu timp de șapte ani și ulterior au decis să se căsătorească, dar au mai rămas împreună doar un an. Cuplul are împreună un băiat pe nume Ayan.

„Cel mai bine e ca Ayan să nu simtă. Relația mea cu el e mai bună, am petrecut timp cu el pe care nu l-am petrecut înainte. Am încercat să îmi fac mai mult timp pentru mine cu el decât înainte. Eu am luat lucrurile exact cum au fost. (…) Îmi asum că fiecare are partea lui de vină. Eu învăț din fiecare experiență pe care o am. Nimeni nu știe exact ce se întâmplă acolo, ce e în spate. (…) Da, petrecem mult timp împreună pentru copil, ca el să simtă că are doi părinți implicați. Suntem doar doi oameni care se respectă și doi părinți responsabili”, a declarat artistul.