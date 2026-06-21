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Jeremy Clarkson a învins cancerul de prostată. Celebrul prezentator a anunțat că se află în remisie

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Jeremy Clarkson a învins cancerul de prostată. Celebrul prezentator a anunțat că se află în remisieJeremy Clarkson / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Jeremy Clarkson a anunțat că se află în remisie după ce a fost diagnosticat cu o formă agresivă de cancer de prostată în 2025, potrivit informațiilor furnizate de BBC.

Prezentatorul britanic a confirmat că ultimele teste medicale efectuate în urmă cu două luni nu au mai indicat prezența bolii.

Declarația vine la câteva zile după ce Clarkson a dezvăluit public diagnosticul în cel mai recent sezon al emisiunii „Clarkson's Farm”, unde a vorbit despre tratamentul urmat și despre intervenția chirurgicală prin care i-a fost îndepărtată o parte a prostatei.

Informația este importantă deoarece readuce în atenția publicului necesitatea depistării precoce a cancerului de prostată, una dintre cele mai frecvente forme de cancer la bărbați.

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Ultimele teste nu au mai indicat prezența cancerului

Într-un interviu acordat publicației The Times, Clarkson a declarat că medicii nu au mai găsit semne ale bolii în urma controalelor recente.

„Sunt, fără îndoială, oficial, cel mai norocos om din lume”, a spus prezentatorul în vârstă de 66 de ani.

El a explicat că forma de cancer diagnosticată era agresivă și că exista riscul ca boala să se extindă în alte zone ale organismului.

„Era un tip agresiv de cancer. S-ar fi putut răspândi, ar fi putut ajunge la pancreas, ar fi putut ajunge oriunde, iar atunci situația ar fi fost gravă”, a declarat Clarkson.

Mesaj pentru bărbați: testarea poate salva vieți

Într-un videoclip publicat pe contul de X al pubului său, The Farmer’s Dog, Clarkson a folosit experiența personală pentru a încuraja bărbații să efectueze controale medicale regulate.

„Motivul pentru care sunt bine este că medicii au depistat cancerul de prostată din timp, iar l-au depistat devreme pentru că am făcut testele”, a spus acesta.

Prezentatorul a atras atenția și asupra impactului bolii în Marea Britanie, menționând că aproximativ 12.000 de bărbați mor anual din cauza cancerului de prostată.

Potrivit declarațiilor sale, el efectuează în prezent analize de sânge regulate pentru monitorizarea stării de sănătate și este conștient de riscul de recidivă asociat acestei afecțiuni.

test cancer

test cancer / sursa foto: dreamstime.com

„Am decis să fac parte din cei 60% care nu se confruntă cu o recidivă”, a afirmat Clarkson.

Diagnosticul a fost descoperit în urma unui control de rutină

Conform informațiilor publicate de The Times, cancerul a fost depistat în urma unui control medical de rutină efectuat în mai 2025.

Clarkson a subliniat că testarea nu este dificilă și că depistarea timpurie a fost esențială în cazul său.

„Trebuie să le spun tuturor celor care citesc acest lucru: vă rog să mergeți să vă testați. Nu este inconfortabil, nu este ceva umilitor. Eu am făcut-o și de aceea stau aici și vorbesc cu voi 11 luni mai târziu”, a declarat el.

Problemele de sănătate au marcat ultimul sezon din Clarkson's Farm

Starea de sănătate a prezentatorului a reprezentat una dintre temele centrale ale celui de-al cincilea sezon al emisiunii „Clarkson's Farm”.

În episodul final, Clarkson apare pe un pat de spital și spune: „Dacă totul va avea succes, ne vedem în sezonul șase. Dacă nu, nu ne vom mai vedea.”

Problemele medicale ale fostului prezentator Top Gear nu au început însă cu diagnosticul de cancer. În octombrie 2024, acesta a fost supus unei intervenții cardiace în urma căreia i-au fost montate două stenturi pentru reducerea riscului unui infarct.

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