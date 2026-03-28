JD Vance, obsedat de OZN-uri: Voi analiza toate informațiile

Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a declarat recent că intenționează să examineze în detaliu informațiile deținute de autorități cu privire la fenomenul OZN, subiect care continuă să genereze interes public și controverse, potrivit LeFigaro.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unui podcast realizat de comentatorul conservator Benny Johnson, în contextul unor poziții anterioare exprimate de Donald Trump și Barack Obama pe aceeași temă.

În intervenția sa, JD Vance a recunoscut că nu a analizat încă în profunzime informațiile disponibile, însă a subliniat că intenționează să o facă în perioada mandatului său.

Vicepreședintele a precizat că își propune să investigheze toate datele existente:

„Mai am încă trei ani ca vicepreședinte. Voi ajunge la fondul dosarelor despre OZN-uri”.

Declarația vine pe fondul unei presiuni publice crescute pentru transparență în ceea ce privește fenomenele aeriene neidentificate.

Subiectul a fost readus în atenția publică după ce Donald Trump a declarat, în februarie, că dorește ca agențiile federale să „identifice și să publice” informațiile referitoare la OZN-uri și posibile forme de viață extraterestră. Acesta a invocat „interesul major” al publicului pentru aceste date, solicitate de decenii.

Trump a reacționat atunci la o afirmație a lui Barack Obama, care răspunsese unei întrebări despre existența extratereștrilor spunând: „Ei sunt reali, dar eu nu i-am văzut”. În replică, Trump a declarat: „Nu știu dacă sunt reali sau nu”, criticând în același timp divulgarea unor „informații clasificate” de către fostul președinte.

Invitat să își exprime propria opinie, JD Vance a oferit o interpretare diferită față de ipoteza extraterestră. „Nu cred că sunt extratereștri. Cred că sunt demoni”, a spus acesta.

Vicepreședintele, care s-a convertit la catolicism în 2019, a explicat că folosește termenul într-un sens religios: „ființe cerești care zboară peste tot și care fac lucruri ciudate oamenilor”.

Declarația sa reflectă o abordare personală asupra fenomenului, fără a fi susținută de dovezi științifice sau oficiale.

În ciuda interesului public și a numeroaselor teorii, instituțiile oficiale americane nu au confirmat existența unor dovezi privind originea extraterestră a acestor fenomene.

În 2024, biroul specializat al Pentagon pentru analiza fenomenelor aeriene neidentificate (AARO) a transmis că nu a identificat „nicio dovadă empirică” care să indice o origine extraterestră.

De asemenea, raportul a concluzionat că nu există indicii că guvernul Statelor Unite ar ascunde astfel de informații. Fenomenele analizate rămân neexplicate în unele cazuri, însă sunt tratate în cadrul unor investigații tehnice și științifice.