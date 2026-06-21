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Japonia a zdrobit Tunisia cu 4-0 în meciul 1.000 la Cupa Mondială

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Japonia a zdrobit Tunisia cu 4-0 în meciul 1.000 la Cupa Mondială
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Din cuprinsul articolului

Selecționata din Japonia a sărbătorit meciul cu numărul 1.000 din istoria Cupei Mondiale cu o victorie categorică, cu scorul de 4-0, cu reprezentativa din Tunisia, potrivit FIFA.

Japonia a înscris prin Kamada, Ueda și Ito

Partida de la Monterrey a fost un meci istoric, reprezentând jocul cu numărul 1.000 din istoria Cupei Mondiale şi a marcat eliminarea tunisienilor de la actuala ediţie a turneului final.

Golurile partidei din grupa F au fost marcate de jucătorii japonezi Kamada (4), Ueda (31, 83) şi Ito (69).

Meci liniștit, cu multe goluri, la Monterrey

Meciul dintre reprezentativele din Japonia și Tunisia a fost arbitrat de Istvan Kovacs, ajutat de asistenţii Ferencz Tunyogi şi Mihai Marica. Cei trei oficiali români au purtat tricouri speciale, magenta fluorescent cu dungi aurii pe umeri şi o insignă aurie pe mâneca stângă, inscripţionată cu „Meciul 1000”.

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Arbitrul central român Istvan Kovacs nu a acordat niciun cartonaş galben pe parcursul întregului joc.

Kovacs CM 1000

Kovacs CM 1000 / sursa foto: FIFA

Echipele meciului Japonia-Tunisia

Tunisia: Dahmen - Rekik, Talbi, Bronn (Ben Hamida 46) - Valéry, Skhiri (R. Khedira 90+1), Mejbri, Abdi (Achouri 90+1) - Saad (Gharbi 46), Tounekti (Chaouda 65) - Slimane. Selecţioner: Herve Renard

Japonia: Suzuki - Tomiyasu (Seko 79), Ikatura, Ito - Doan (Sugawara 74), Sano, Kamada (J. Suzuki 73), Nakamura (Y.Suzuki 79) - Ito, Tanaka, Ueda (Goto 85). Selecţioner: Hajime Moriyasu

Japonia are nevoie cel puțin de un egal cu Suedia

În primul meci al zilei din această grupă, Ţările de Jos (Olanda) au ridiculizat Suedia, cu scorul de 5-1.

Clasamentul Grupei arată în acest moment astfel: Ţările de Jos şi Japonia au câte 4 puncte, Suedia are 3 puncte, iar Tunisia nu a acumulat niciun punct şi a fost eliminată din competiţie.

În ultima etapă, pe 26 iunie, de la ora 02.00, se vor disputa meciurile Japonia – Suedia şi Tunisia – Ţările de Jos.

Pentru a se califica, Japonia nu are voie să piardă partida cu Suedia, însă un rezultat de egalitate ar duce echipa asiatică la 5 puncte, în timp ce scandinavii ar rămâne cu doar trei puncte.

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