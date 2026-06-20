Olanda a umilit Suedia cu 5-1 și e pe primul loc în grupa F

Reprezentativa Țărilor de Jos (Olanda) a obținut o victorie categorică, sâmbătă, în fața Suediei, scor 5-1, într-un meci din grupa F a Cupei Mondiale, disputat pe NRG Stadium din Houston, potrivit FIFA.

Formația pregătită de Ronald Koeman a dominat partida încă din primele minute și a ajuns la patru goluri avantaj înainte ca nordicii să reușească golul de onoare.

Olandezii au început în forță și au deschis scorul încă din minutul 6. Brian Brobbey a finalizat cu succes o acțiune construită de Cody Gakpo, ducând echipa sa în avantaj.

Suedia a reacționat imediat, iar un minut mai târziu Viktor Gyokeres a fost aproape de egalare, însă șutul său a fost respins de Bart Verbruggen.

Echipa lui Ronald Koeman a continuat însă să controleze jocul și și-a dublat avantajul în minutul 17. Același Brobbey a reușit dubla după o pasă venită de la Denzel Dumfries, stabilind scorul de 2-0.

Până la pauză, suedezii au încercat să revină în meci. Gyokeres a mai pus în dificultate defensiva adversă cu un șut la colțul lung în minutul 37, iar în minutul 45 au reușit să înscrie, însă reușita a fost anulată pentru o poziție de ofsaid.

Țările de Jos au tranșat definitiv soarta partidei imediat după reluare. Cody Gakpo a înscris de două ori într-un interval de doar șapte minute, în minutele 47 și 54, după pase decisive oferite de Dumfries și Summerville, iar tabela indica deja un categoric 4-0.

Suedia a reușit să reducă din diferență în minutul 59 prin Anthony Elanga, introdus pe teren în repriza secundă, însă echipa pregătită de Graham Potter nu a mai avut resurse pentru a pune în pericol victoria adversarilor, în ciuda unui compartiment ofensiv alcătuit din jucători de mare valoare.

Scorul final a fost stabilit în minutul 90 de Crysencio Summerville, care a înscris cu un șut de la marginea careului și a închis tabela la 5-1.

În urma acestui succes, Țările de Jos acumulează 4 puncte după primele două partide și ocupă primul loc în grupa F a Cupei Mondiale.

Olanda: Verbruggen – Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven – Gravenberch, F. De Jong, Reijnders – Malen, Brobbey, Gakpo.

Rezerve: Roefs, Flekken – Ake, Depay, De Roon, Geertruida, Hato, J. Kluivert, Koopmeiners, N. Lang, Summerville, Til, Weghorst, Wieffer.

Selecționer: Ronald Koeman.

Suedia: Nordfelt – Lagerbielke, Hien, Lindelof – Bernhardsson, Nygren, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson – Gyokeres, Isak.

Rezerve: V. Johansson, Widell Zetterstrom – T. Ali, Bergvall, Ekdal, Elanga, H. Johansson, G. Nilsson, Sema, E. Smith, Starfelt, Stroud, Scanberg, D. Svensson, Zeneli.

Selecționer: Graham Potter.

Stadion: NRG Stadium (Houston).

Arbitru: Michael Oliver.