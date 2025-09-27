Iulian Chifu: Republica Moldova, risc de enclavă pro-rusă

Republica Moldova riscă să devină o enclavă pro-rusă folosită pentru presiuni și acțiuni militare asupra României, Ucrainei și NATO, dacă la Chișinău ar veni la putere o guvernare controlată de Kremlin. Avertismentul vine din partea analistului de politică externă Iulian Chifu, care spune că scenariul promovat de Moscova presupune militarizarea statului, instalarea de baze rusești și transformarea Moldovei într-o platformă de agresiune împotriva Occidentului.

„În condițiile unei guvernări pro-ruse, Republica Moldova se transformă într-o enclavă amenințare de Securitate pentru România, Ucraina, UE, NATO”, afirmă Iulian Chifu. Potrivit lui, scenariile elaborate la Kremlin și implementate cu bani și influență la Chișinău arată că obiectivul este crearea unei „plăci turnante”, o platformă logistică și militară în stânga Prutului, care să permită lansarea agresiunii rusești asupra vecinilor.

Chifu avertizează că planurile Moscovei includ „militarizarea statului, importul de militari și crearea unei mari baze rusești”, capabile să pună în pericol întreaga arhitectură de securitate a regiunii.

Expertul subliniază că propaganda rusă încearcă să inducă ideea că „votul pro-european aduce războiul în Republica Moldova”. În realitate, spune Chifu, „exact Rusia vrea să împingă Republica Moldova în conflict, să o utilizeze în războiul său de agresiune asupra Ucrainei, prin crearea unei enclave pro-ruse în spatele Ucrainei aflate deja în război, dar și în acțiunile sale hibride și sub radar împotriva flancului Estic al NATO și a statelor din prima linie ale UE, respectiv a României”.

Chifu avertizează că acțiunile hibride ale Moscovei nu se limitează la propagandă și amenințări militare.

„Arestările în cazul pregătirii luptelor de stradă și protestelor violente plătite au loc în ultimele zile la Chișinău în mod masiv, cu 11 persoane arestate deja și un dosar enorm care conține și un portofel de criptomonede de 107 milioane de dolari care finanța acțiunea”, spune el.

Totodată, Kremlinul ar miza pe „racolarea și plata voturilor diasporei pentru a altera votul, mobilizare, transport cu mașini și avioane chiar la urne și copleșirea cu voturi cumpărate”, un fenomen observat deja și în alte state europene.

În opinia lui Iulian Chifu, singura apărare legitimă rămâne mobilizarea cetățenilor la urne.

„Votul, unica șansă! Nu pot ei fura, cumpăra, șantaja, controla cât putem noi vota!”, a subliniat analistul, îndemnând oamenii să participe masiv la scrutinul din 28 septembrie.

El consideră că doar un vot masiv și conștient poate contracara tentativele Kremlinului de a readuce Republica Moldova sub influența sa și de a o transforma într-o piesă de joc împotriva Occidentului.