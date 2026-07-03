Italia s-a alăturat Bulgariei și și-a exprimat îngrijorarea față de planurile Uniunii Europene de a-l sancționa pe patriarhul ortodox rus Kirill, unul dintre susținătorii războiului declanșat de Vladimir Putin în Ucraina, potrivit a trei diplomați ai UE familiarizați cu discuțiile, informează Politico.

În timpul negocierilor privind noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, Italia s-a alăturat Bulgariei și a exprimat rezerve față de propunerea de sancționare a patriarhului ortodox rus Kirill, unul dintre aliații președintelui Vladimir Putin.

Propunerea aparține șefei diplomației europene, Kaja Kallas, care a inclus în cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni o interdicție de călătorie în Uniunea Europeană pentru liderul Bisericii Ortodoxe Ruse.

Potrivit unor diplomați europeni citați de Politico, Bulgaria și-a exprimat obiecțiile față de această măsură, iar Italia a formulat o rezervă în cadrul negocierilor. Surse diplomatice susțin că poziția Romei este influențată de relația cu Vaticanul și de preocupările privind sancționarea unui lider religios creștin.

Reprezentanța permanentă a Italiei pe lângă Uniunea Europeană nu a comentat informațiile.

În cadrul acelorași discuții, diplomații europeni au analizat și propunerea privind plafonul de preț aplicat exporturilor de petrol rusesc.

În prezent, plafonul este stabilit la 44 de dolari pe baril, iar biroul șefei diplomației europene propune amânarea revizuirii programate pentru mijlocul lunii iulie, evitând astfel modificarea automată a pragului dacă nu este adoptată o nouă decizie.

Potrivit acelorași surse diplomatice, Grecia, Malta și Cipru s-au opus acestei propuneri. Cele trei state au invocat importanța sectorului maritim pentru economiile lor, în contextul în care acesta deservește inclusiv nave care transportă petrol rusesc.

Grecia și Malta s-au opus anterior și unei propuneri privind interzicerea furnizării de servicii maritime pentru navele rusești, măsură care a fost suspendată.

Un alt subiect discutat în cadrul negocierilor îl reprezintă propunerea de interzicere a accesului în Uniunea Europeană pentru foști combatanți ruși.

Potrivit diplomaților europeni, Franța și Italia și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu această măsură.

Cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni a fost prezentat de Kaja Kallas pe 9 iunie și urmărește intensificarea presiunii asupra sectoarelor militar-industrial și financiar care susțin războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Potrivit informațiilor prezentate în cadrul negocierilor, sancțiunile deja aplicate, împreună cu atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești, afectează activitatea economică a Federației Ruse.

Datele invocate arată că două treimi dintre cele 83 de regiuni ale Rusiei se confruntă în prezent cu dificultăți în aprovizionarea cu combustibil.