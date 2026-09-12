Într-un bloc, uscătoria, subsolul, terasa sau alte asemenea spații pot deveni rapid sursa unor conflicte între vecini. Unul dintre cele mai neobișnuite scenarii este apariția unor adevărate „mini-boxe” în spațiile care, juridic, aparțin tuturor proprietarilor, potrivit Legii 196.

Imaginează-ți situația: într-o uscătorie comună apar, peste noapte sau în timp, pereți din BCA, uși și lacăte. Fiecare boxă are „proprietarul” ei, iar accesul la spațiul comun devine, practic, un privilegiu rezervat câtorva vecini.

Replica celor care au organizat amenajarea poate părea simplă:

„Păi au fost de acord vecinii.”

Și aici începe partea interesantă.

Faptul că o parte dintre proprietari votează favorabil nu înseamnă automat că spațiul comun poate fi împărțit, închis și atribuit exclusiv unor persoane.

Într-un condominiu, anumite spații și elemente ale clădirii au regim de părți comune, iar folosirea, modificarea sau schimbarea destinației acestora trebuie analizată prin prisma regulilor speciale aplicabile asociațiilor de proprietari și proprietății comune.

Cu alte cuvinte, o hotărâre de tipul:

„70% dintre vecini sunt de acord ca Ion să-și facă o boxă în uscătorie”

nu rezolvă singură toate problemele juridice.

Contează ce fel de spațiu este, ce intervenții se fac, dacă se schimbă destinația lui, dacă se afectează folosința celorlalți proprietari și ce aprobări sunt necesare.

Nici lipsa protestelor nu transformă automat o parte comună în proprietate exclusivă.

Este una dintre situațiile în care „n-a zis nimeni nimic” și „este legal” sunt două lucruri complet diferite.

Mai mult, dacă se construiesc pereți, se montează uși sau se fac alte intervenții asupra spațiului, discuția nu mai este doar despre cine are voie să depoziteze lucruri acolo. Poate apărea și problema modificării constructive a proprietății comune și, după caz, a autorizațiilor sau acordurilor necesare.

La prima vedere, poate părea o soluție practică: câțiva vecini câștigă spațiu de depozitare, iar ceilalți nu sunt deranjați.

Problema apare atunci când un spațiu care aparține tuturor începe să fie tratat ca și cum ar aparține doar câtorva.

Iar întrebarea corectă nu este:

„Câți vecini au votat pentru?”

ci:

„Ce drepturi există asupra acelui spațiu și ce procedură legală trebuie respectată pentru a-i schimba modul de utilizare?”

Într-un bloc, diferența dintre o simplă înțelegere între vecini și o modificare legală a regimului unui spațiu comun poate fi foarte mare.

Așa că, înainte să apară prima ușă cu lacăt și plăcuța „PROPRIETATE PRIVATĂ”, merită verificat dacă „majoritatea” chiar are puterea juridică pe care crede că o are.