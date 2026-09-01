Tensiuni și amenințări cu proteste la Coșernița, raionul Criuleni, din Republica Moldova, în ultima zi a procesului de amalgamare voluntară. Drumul spre reforma administrativă e anevoios.

Localnicii refuză categoric schimbarea, adică unirea satului cu Boșcana și cer ca localitatea lor să fie alipită orașului Vadul lui Vodă, transmite TV 8.

Amalgamarea voluntară înseamnă unirea, prin acord, a două sau mai multor primării învecinate într-o singură unitate administrativ-teritorială. După perioada de tranziție, aceasta va avea o singură administrație, un buget comun, un consiliu local și un primar.

Oamenii din Coșernița spun că sunt dispuși să renunțe inclusiv la stimulentele financiare oferite de stat, dacă autoritățile le acceptă opțiunea.

Reprezentanții Cancelariei de Stat i-au avertizat însă că alternativa la unirea voluntară cu Boșcana ar putea fi amalgamarea normativă cu aceeași localitate.

La întâlnirea cu reprezentanții autorităților, locuitorii și primarul satului s-au pronunțat împotriva unirii cu Boșcana. Aceștia susțin că cele două localități au mai format o comună în trecut, dar experiența nu ar fi adus beneficii pentru Coșernița.

Localnicii au invocat degradarea unor instituții din sat și neînțelegeri mai vechi privind administrarea bunurilor și a bugetului local.

„Ne împing ca pe oi în ocol. Nu este corect, avem dreptul să ne exprimăm”, a declarat unul dintre participanții la ședință, potrivit TV8.

Primarul satului Coșernița, Fiodor Țipa, a afirmat că își menține opțiunea pentru unirea cu Vadul lui Vodă, în pofida răspunsului negativ primit din partea orașului.

Ce spun cei din Coșernița: „În trecut, de două ori am fost cu Boșcana. S-a luat tot din Primărie, mobilierul, a rămas gol. Nu ne băgăm în bugetul orașului Vadul lui Vodă, pensionarilor sau altceva. Noi începem de la puținul nostru”.

„Grădinița au fărâmat-o, baia tot, am rămas goi cu Boșcana. De aceea, Coșernița e împotriva Boșcanei. Este gunoiștea și ei vor să aducă la noi”.

„Ne împing ca pe oi în ocol, nu e așa, avem dreptul să ne exprimăm”.

„Am așteptat de la Vadul lui Vodă răspunsul, a fost negativ. Vă spun la toți eu rămân pe poziția Vadul lui Vodă, dar hotărâți cum vreți”, a declarat primarul satului Coșernița, Criuleni, Fiodor Țipa.

Discuțiile au devenit tensionate după ce reprezentanții Cancelariei de Stat au anunțat că termenul pentru amalgamarea voluntară expiră și că localitățile care nu au finalizat procedura vor intra în etapa normativă.

Mai mulți locuitori au spus că vor protesta în fața Parlamentului dacă satul va fi unit cu Boșcana împotriva voinței lor.

„Dacă o să ne unească normativ cu Boșcana, o să ieșim cu furcile”, a declarat unul dintre participanții la întrunire.

În urma discuțiilor, oamenii au votat pentru unirea localității Coșernița cu orașul Vadul lui Vodă și au cerut ca opțiunea lor să fie transmisă autorităților centrale.

Soluția cerută de locuitorii din Coșernița este însă respinsă de administrația orașului Vadul lui Vodă. Primarul Iuri Onofriiciuc a declarat că aleșii locali au decis ca orașul să nu se unească cu nicio localitate învecinată.

Edilul susține că această poziție este sprijinită de peste 80% dintre locuitorii orașului. El a invocat statutul de oraș balnear, populația de peste 5.000 de persoane și direcția proprie de dezvoltare a localității.

Reprezentanții Cancelariei de Stat au precizat că șansele unirii normative dintre Coșernița și Vadul lui Vodă sunt reduse, întrucât cele două localități au niveluri administrative diferite.

Potrivit acestora, o asemenea asociere ar fi fost posibilă prin acord voluntar, dar autoritățile nu pot obliga orașul să accepte Coșernița.

Opțiunea exprimată de localnici urmează să fie documentată și transmisă autorităților. Decizia finală va fi stabilită de Cancelaria de Stat și aprobată de Parlament.