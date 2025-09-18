International

Iron Dome, completat de „Iron Beam”. Israel va putea doborî drone

Iron Dome, completat de „Iron Beam". Israel va putea doborî drone
Israelul a anunțat miercuri că sistemul de apărare cu laser Iron Beam este acum operațional, urmând ca o serie completă de baterii să fie desfășurate la nivel național în următoarele luni.

Ministerul Apărării și compania Rafael, liderul mai multor firme de tehnologie militară implicate, inclusiv Elbit, au declarat că sistemul Lite Beam, o versiune mai mică a Iron Beam, era deja operațional în iunie.

La acel moment, oficialii au dezvăluit că sistemele israeliene cu laser au doborât aproximativ 40 de drone Hezbollah în octombrie 2024.

Anunțul de miercuri marchează însă un progres semnificativ, introducând capacități noi pentru apărarea aeriană israeliană.

Capacități avansate ale Iron Beam

Spre deosebire de sistemele anterioare, sistemul laser poate doborî nu doar drone, ci și rachete, proiectile și mortiere, făcându-l mult mai puternic decât dacă ar fi limitat doar la drone, care reprezintă o amenințare mai lentă.

Energia luminoasă a laserului se deplasează mult mai rapid decât orice interceptor din arsenalul Israelului și ar putea distruge amenințarea aeriană imediat după lansare, încă pe teritoriul inamic, după cum a precizat unitatea de comunicare a IDF.

„Am primit sistemul, am făcut ajustări în timp ce operam pe teren și am îmbunătățit performanțele împreună cu dezvoltatorii [Rafael] după ce am înțeles ce trebuie să schimbăm pentru a crește rata de succes la doborâre”, a declarat M.-Sgt. „A”, un rezervist care a lucrat la operarea laserului în situații reale de luptă.

Impactul Iron Beam asupra costurilor și securității

Anunțul ministerului înseamnă că noile bateriil vor fi produse și desfășurate la scară națională, nu doar în câteva locații izolate.

Oficialii israelieni estimează că sistemul va reduce imediat costurile asociate interceptării amenințărilor aeriene, o problemă majoră în conflictul actual, în care zeci de mii de rachete și drone au fost lansate pe șase fronturi.

Directorul general al Ministerului Apărării, Maj.-Gen. (rez.) Amir Baram, a declarat că „anunțul actual privind Iron Beam reprezintă doar piatra de temelie pentru procesul care va schimba zonele de luptă din întreaga lume, până când acestea vor fi echipate cu platforme laser mai ieftine.”

Iron Beam / sursa foto: captură video

Sistemul este capabil să gestioneze atacuri simultane multiple și nu se limitează la doborârea unuia sau două obiective deodată.

Brig.-Gen. Yehuda Elmakayes, șeful diviziei de cercetare și dezvoltare, a subliniat că Knesset-ul a aprobat deja bugetul necesar pentru desfășurarea întregului program.

Viitorul apărării aeriene cu Iron Beam

Surse din minister au precizat că noua generație de lasere ar putea elimina nevoia israelienilor de a se adăposti în adăposturi antiaeriene pentru majoritatea amenințărilor aeriene.

Pentru că energia luminoasă se deplasează mult mai rapid decât interceptorii tradiționali, sistemele Iron Beam, Iron Beam M și Lite Beam pot doborî rachetele și dronele inamice foarte devreme în faza de atac.

Sistemul Lite Beam, cel mai mic și de acțiune locală, poate fi montat pe vehicule individuale și emite un fascicul de 10 kW. Iron Beam M, montat pe camioane mari, produce un fascicul de 50 kW și poate fi utilizat în deplasare.

Iron Beam complet, de 100 kW, este proiectat să rămână staționar pentru perioade lungi, dar poate fi relocat, similar cu bateriile Iron Dome.

Anunțul de miercuri consolidează poziția Israelului în domeniul apărării aeriene și marchează un pas important în adoptarea tehnologiilor laser în teatrele de război moderne.

