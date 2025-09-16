International

Rusia cere sistemele de apărare S-400 înapoi. Turcia cântărește avantajele

Rusia cere sistemele de apărare S-400 înapoi. Turcia cântărește avantajeleS-400 racheta / sursa foto: arhiva EVZ
Rusia a contactat Turcia cu o propunere de a răscumpăra sistemele de apărare aeriană S-400 pe care le-a vândut Ankarei în 2019, potrivit unui raport publicat de outletul turcesc Nefes.

Inițiativa apare în contextul în care Rusia se confruntă cu lipsuri în propriul stoc de S-400 și cu cerere crescândă din partea altor state.

Știrile nu au fost confirmate oficial de autoritățile turce, dar surse citate de publicația ucraineană Militarnyi indică faptul că există o „atitudine pozitivă” față de propunerea rusă în rândul unor oficiali turci.

Această situație atrage atenția la nivel global, având în vedere implicațiile militare și diplomatice pentru Turcia, membră NATO, și pentru relațiile sale cu Statele Unite.

Situația S-400 și interesele Ankarei

Rusia se află în dificultate în ceea ce privește menținerea propriilor sisteme S-400 și, după mai multe încercări nereușite de a achiziționa sistemele Patriot americane, se pare că varianta de a le răscumpăra pe cele vândute Turciei este viabilă.

Pentru Ankara, S-400 nu au fost niciodată integrate în rețeaua NATO și nu sunt utilizate activ. Sistemele au depășit jumătate din durata lor de viață, iar costurile de întreținere sunt considerabile.

În plus, utilizarea lor a dus la tensiuni majore cu Washingtonul, Ankara fiind exclusă din programul F-35 și confruntându-se cu sancțiuni.

Recep Tayyip Erdogan

Erdogan / sursa foto: Turkish Presidency

O eventuală revenire a S-400 la Rusia ar putea deschide calea pentru reluarea negocierilor cu Statele Unite privind achiziția de avioane F-16 și, eventual, reintegrarea Turciei în programul F-35, potrivit publicației Türkiye Today.

Implicațiile internaționale și reacțiile NATO

Propunerea Rusiei vine într-un moment delicat pentru relațiile Turciei cu NATO. În paralel, Ankara dezvoltă propriul sistem de apărare aeriană, Steel Dome, menit să reducă dependența de tehnologia rusească.

De asemenea, Rusia se confruntă cu probleme în livrarea S-400 către alți clienți, cum este cazul Indiei, cu termen de livrare amânat până în 2026–2027. În 2023, Statele Unite ar fi solicitat ca S-400 să fie trimise către Ucraina, o propunere respinsă ferm de Turcia.

Decizia Ankarei va influența atât dinamica NATO, cât și politica de securitate regională. Oficialii turci analizează opțiunile, cântărind beneficiile diplomatice și militare față de posibilele riscuri economice și tehnice.

