Sport Raport de la Curtea de Conturi. Cinci sportivi români, morți, primeau rente viagere







Un raport întocmit de Curtea de Conturi, care vizează activitatea financiară de la Agenția Națională pentru Sport (ANS) relevă situații uluitoare. Cinci foști sportivi români, care sunt decedați, primeau rente viagere. Este vorba despre perioada în care instituția a fost condusă de Eduard Novak, apoi de Elisabeta Lipă.

Plățile pe care le-a efectuat ANS ajung la o sumă considerabilă, de peste 500.000 de lei. Individual, sumele se încadrează între 10.000 și 300.000 de lei.

Controlul celor de la Curtea de Conturi a fost efectuat în perioada 2022 - 2024. Reprezentanții instituției au remarcat că nu a fost verificat dacă sportivii mai sunt în viață.

De asemenea, din raport reiese că pentru unul dintre foștii sportivi, s-au virat bani timp de 7 ani după deces.Anghelache Donescu, Victor Niculescu, Ana Stark-Stănișel, Liviu Gabin Bota și Sorin Nicolae Andrei sunt sportivii în cauză, conform fanatik.ro.

Anghelache Donescu (fost călăreț, medaliat la Jocurile Olimpice din 1980) - Concluzia auditului Curții de Conturi: „decedat la data de 28.08.2023 a fost plătită necuvenit suma de 7.437 de lei pentru perioada 01.09.2023- 21.10.2023”

Victor Niculescu (fost fotbalist la Universitatea Craiova) - „decedat la 22.08.2024 a fost plătită necuvenit suma de 9.272 de lei pentru perioada 22.08.2024 - 31.10.2024”

Sorin Nicolae Andrei (fost fotbalist la FC Brașov, FC Argeș și FC Național) - „pentru care există indicii că a decedat la data de 28.11.2017 a fost plătită necuvenit suma de 295.807 de lei pentru perioada 28.11.2017 - 31.01.2024”

Ana Stark-Stănișel (fostă andbalistă, triplă campioană mondială) - „pentru care există indicii că a decedat la data de 26.03.202 a fost plătită necuvenit suma de 9.530 lei pentru perioada 26.03.2024 - 20.04.2024”

Liviu Gabin Bota (fost handbalist român) - „pentru care există indicii că a decedat la data de 28.05.2018, a fost plătită necuvenit suma totală de 192.127 lei pentru perioada 28.05.2018 - 31.05.2022”.

„Doar în România guvernată de ticăloșie, unde morții sunt puși să voteze, se putea ajunge ca morții să fie și plătiți! Ei bine, uite că s-a putut! Și asta luni și ani la rând, din banii românilor! Este vorba de rente viagere pe care Agenția Națională pentru Sport le-a virat în conturile unor foști mari sportivi care, însă, între timp nu se mai aflau printre noi”, a spus Ciprian Paraschiv, deputat AUR, președintele Comisiei pentru tineret și sport din Camera Deputaților.