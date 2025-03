Politica Legile pe care Ion Țiriac le-ar vrea schimbate: Cum cineva își bagă mâna, să-i tai degetele







Ion Țiriac a fost invitat de Ovidiu Ioanițoaia la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”. Fostul mare tenismen român a dat un răspuns direct atunci când a fost întrebat ce ar schimba în țară.

Ion Țiriac, nemulțumit de legislația din România

Ion Țiriac, considerat unul dintre cei mai bogați români, continuă să fie activ în sportul din România, dar are o atitudine critică față de evoluțiile din domeniile social și politic.

Într-un interviu cu Ovidiu Ioanițoaia, Țiriac a răspuns provocator la întrebarea despre aspectele care necesită schimbare în România. Omul de afaceri a subliniat necesitatea unei legislații mai dure împotriva corupției și evaziunii fiscale, însă formularea sa nu a fost tocmai inspirată.

„Aș schimba legea care să înlesnească oamenilor să facă treabă, să înlesnească celor două milioane, două milioane jumate care produc, să producă”, spune omul de afaceri.

El a mai afirmat că „legea asta să aibă un măcelar și cum cineva își bagă mâna... să-i tai degetele”.

România, un „paradis” al birocrației

Ion Țiriac consideră că în România este „paradis”, din cauza birocrației.

„Îți trebuie treaba asta. În Statele Unite, dacă împuști pe cineva, știi ce te întreabă poliția în primul rând? Unde este? În grădină. Trage-l acolo, lângă ușă, ca să nu mai scriu atâtea hârtii. Când ai împușcat hoțul sau criminalul sau ce este, scapi. Dar de taxe? Niciodată! Nu scapi. Aici, în România, e paradis”, mai spune omul de afaceri.

Ion Țiriac și lecția de business de la Donal Trump

Ilie Năstase și Ion Țiriac îl cunosc bine pe președintele american, de pe vremea în care acesta era om de afaceri. Atunci, Donald Trump i-a dat o lecție tânărului Țiriac despre cum se fac bani dintr-o afacere cu statul.

«Eu îl cunosc pe un Donald Trump care era businessman și cu care beam berea așa. Năstase stătea aici, el stătea acolo, eu stăteam aici. „Bă Donald, ai cumpărat Eastern Airlines acum nouă luni și acum îl bagi în faliment? Ce afacere? Bă, Țiriac, ține racheta, rămâi cu racheta! Stay with the racket, stay with the tennis! Let me do the business! Ce, cum voiai să fac bani? Pe mine trebuie să mă plătească statul, că atâția oameni îi dau afară», a mai afirmat Ion Țiriac.