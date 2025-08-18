Ioan Slavici, controversele și provocările destinului unui mare scriitor. A fost un scriitor bănățean cu destin dramatic. Deși a fost perceput ca un patriot, dovezile contemporane au arătat că ar fi fost plătit de Austro-Ungaria.

Mama sa îl educase să vorbească germană, ungară, sârbă, română. Dacă putea să răspundă concetățenilor săi în limba fiecăruia la salut ar fi fost un ideal. Așa credea mama lui. Poate că de aici, a avut tendința de a fi conciliatorist, într-o vreme când la modă erau radicalismul și naționalismul

Ioan Slavici (1848-1925), director la „Ziua”, „Minerva”, scriitor considerat canonic a fost în realitate un spion german. Romulus P. Voinescu a făcut din el „proiectul lui personal” în materie de contraspionaj. Adică i-a confiscat manuscrisele și l-a anchetat dur după finalul ocupației germane. Deși, oficial, a fost suficient de inteligent să nu apară în faimoasa listă de „stipendiați”, atitudinea sa pro-germană în anii ocupației a fost evidentă. Ion Rusu Abrudeanu îl acuză fără milă. S-a lăsat cumpărat din cauza problemelor cu banii, înainte de ocupație și în timpul acesteia. Se pare că era un filo-german convins ca bănățean, depășind bariera trasată de bunul său prieten Titu Maiorescu.

După eliberare și reabilitare, Ioan Slavici și-a trăit ultimii ani la Putna - Panciu, astăzi în Vrancea. Acolo locuia fiica sa Fulvia. Data decesului său a fost 17 august 1925. Din 1920, sănătatea i s-a degradat, dar scriitorul a reușit să scrie câteva lucrări de memorialistică și un roman.

Ioan Slavici s-a născut la Șiria, lângă Arad, la 18 ianuarie 1848. Va ajunge să lucreze în Vechiul Regat. Va fi prieten cu Eminescu, Ion Luca Caragiale. A fondat la Sibiu revista Tribuna, iar la București, a lucrat la „Timpul”. La începutul secolului XX, a vrut să devină antreprenor în turism, dar locația de la Bușteni în care a investit tot ce avea, a dat faliment. Așa se pare că a ajuns atât până în 1916 cât și în 1916-1918 să accepte plăți secrete din Austro-Ungaria.

Ioan Slavici a scris nuvele, povestiri și un celebru roman. Din pana lui Ioan Slavici au ieșit nuvelele „Moara cu Noroc”, „Popa Tanda”, „Budulea Taichii” și romanul „Mara”.

Opera lui Slavici privește situația românilor bănățeni. Este un mediu relativ pașnic, nu transpar decât arareori elemente ale luptei naționale. De fapt, Ioan Slavici a fost un român crescut în fidelitate față de Imperiul Habsburgic. Tatăl său era sârb de origine, scriitorul se născuse la Șiria, acolo unde Sava avea cojocărie.