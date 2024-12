Social Investiție strategică pentru revitalizarea turismului de business în Bran







În inima spectaculoasă a munților Bucegi, o nouă locație premium își așteaptă vizitatorii, fiind ideală pentru întâlniri de business sau o escapadă de familie într-un cadru confortabil și rafinat.

The Pines Bucegi Lodge oferă o experiență unică, combinând rafinamentul și eleganța cu frumusețea naturală a peisajului montan. Amplasată în pitoreasca zonă a Branului, această destinație promite să devină rapid locul preferat al turiștilor care apreciază liniștea, intimitatea și serviciile de înaltă calitate.

Unde e amplasat hotelul

Hotelul este situat într-o zonă retrasă și înaltă, în imediata vecinătate a pădurii, oferind o vedere panoramică spectaculoasă spre munții Piatra Craiului și Bucegi. Construcția, care a debutat în primăvara anului trecut, este adaptată perfect pantei abrupte a terenului, integrându-se armonios în peisajul natural. Camerele și restaurantul dispun de deschideri mari vitrate, care permit oaspeților să se bucure de frumusețea naturii din jur.

”Zona Bran este spectaculoasă, dar puțin cunoscută ca destinație pentru turismul de business. Ne-am dorit să oferim oaspeților noștri un spațiu elegant și confortabil pentru întâlniri de afaceri, dotat cu toate facilitățile necesare, dar și posibilitatea de a se relaxa apoi cu o plimbare sau activități antrenante în natură”, spune Tina Andreescu, Director Executiv.

The Pines Bucegi Lodge oferă 16 camere, dintre care 5 sunt apartamente premium și o zonă de spa, care include jacuzzi, saună și, pe viitor, o piscină încălzită. Pentru cei care caută mai mult decât o simplă cazare,

The Pines Bucegi Lodge organizează retreaturi, dar și tururi ghidate, evenimente corporate și private, team building-uri cu activități incluse, precum hiking și biciclete electrice.

Cuplurile vor găsi aici liniștea și intimitatea potrivite pentru a petrece clipe romantice, dar și vacanțe active pentru amatorii de adrenalină.

Tendința 2025: restaurantele de hotel, tot mai căutate. Experiența Spice, tradiție reinterpretată

Oaspeții pot savura micul dejun, se pot delecta cu preparatele restaurantului a la carte "Spice", care reinventează gusturile tradiționale cu ingrediente locale,

Sub conducerea talentatului Chef Teodor Nestor, restaurantul ”Spice” aduce în fața oaspeților preparate care combină tradiția cu inovația. "Este istoria bucatelor din culegerile din timpurile în care bunica aștepta vizita nepoților și în care mirosul te cuprindea de la venire," spune Chef Nestor.

Folosind tehnici culinare moderne și ingrediente locale, restaurantul promite o experiență culinară de neuitat.

Calitatea serviciilor este primordială, astfel că personalul selectat cu rigurozitate este pregătit să ofere o atenție personalizată fiecărui oaspete. În prezent, The Pines Bucegi Lodge are aproximativ 20 de angajați, majoritatea avand o experienta indelungata in domeniul HoReCa, pentru a asigura standardele înalte de calitate.

Sărbători de iarnă premium la Bran

Pe lângă facilitățile și serviciile curente, The Pines Bucegi pregătește oferte speciale pentru Crăciun și Revelion, invitând familiile, cuplurile și grupurile de prieteni să se bucure de tradiții autentice, plimbări cu sania și cozonaci făcuți în casă.

Copiii au la dispoziție spații de joacă atât la interior, cât și la exterior, iar adulții pot savura cafea de specialitate sau trabucuri atent selectate în cigar bar-ul cochet.

Pasionații de sport se vor bucura să afle că la un kilometru distanță se află pârtia de schi Zănoaga, perfectă inclusiv pentru incepători și pentru amatorii de săniuș pe timpul iernii, în timp ce vara devine un traseu plin de adrenalină pentru mountain biking, fiind cel mai bun bike park din zonă.

The Pines este un brand românesc cu locații deschise în Vama Veche și Brașov, care a evoluat remarcabil datorită dedicării sale pentru a oferi oaspeților experiențe memorabile. Cu un grad de ocupare de peste 90% la Vama Veche, The Pines Bucegi va deveni rapid o destinație preferată pentru turiștii care caută confort, liniște și apropiere de natură.