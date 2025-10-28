Investigația DNA asupra lui Piedone a început „la țintă”, în urma unui denunț anonim

O scrisoare anonimă primită de DNA a stat la baza declanșării investigației în dosarul care îl vizează pe Cristian Popescu Piedone, dezvăluind cu precizie data, locația și modul în care ar fi fost aranjat controlul ANPC la un hotel din Sinaia, iar verificările efectuate de procurori au confirmat pas cu pas toate detaliile semnalate, inclusiv faptul că acțiunea nu apare în registrele oficiale sau în platforma internă de evidență.

„Nu a fost identificat niciun ordin de deplasare sau proces-verbal care să ateste legalitatea controlului desfășurat la operatorul economic respectiv”, scriu procurorii.

O nouă serie de detalii din rechizitoriul DNA îl vizează pe Cristian Popescu Piedone, fost președinte ANPC, trimis în judecată într-un dosar ce ridică semne serioase de suspiciune privind modul în care a fost organizat un control la Hotelul Internațional din Sinaia, proprietatea familiei fostului lider liberal Dan Radu Rușanu, fost șef al ASF.

Conform documentelor consultate de stiripesurse.ro, anchetatorii nu investighează doar presupusa divulgare a controlului, ci și o situație neobișnuită legată de cazarea lui Piedone la același hotel cu câteva zile înaintea verificărilor, rezervarea fiind făcută pe numele unei alte persoane, aproape identic cu al său — un detaliu care, potrivit DNA, „nu poate fi explicat printr-o simplă eroare de recepție”.

Un raport depus ulterior de inspectorii ANPC consemnează o vizită pentru „verificarea conformității spațiilor”, însă fără o dată precisă și fără semnăturile olografe ale tuturor membrilor echipei, aspect care ridică suspiciuni.

Potrivit procurorilor, documentul ar fi fost „introdus retroactiv pentru a acoperi urmele unei acțiuni prealabile”. În rechizitoriu sunt menționate două versiuni ale raportului de control: una inițială, în care erau indicate „nereguli minore privind etichetarea alimentelor și depozitarea produselor”, și o versiune ulterioară, din care aceste observații au fost eliminate.

„Raportul final, transmis ulterior intervenției inculpatului, omite elementele constatate inițial de echipa de control, fapt ce indică o posibilă influențare ulterioară a documentului oficial”, subliniază DNA.

Un element deosebit de neobișnuit semnalat de DNA în rechizitoriu se referă la cazarea lui Cristian Popescu Piedone la Hotelul Internațional, cu câteva zile înainte de efectuarea controlului ANPC.

În actele hotelului, rezervarea nu apare pe numele său, ci pe cel al unei persoane cu identitate aproape identică — „C. Popescu V.” — cazată acolo cu cinci zile mai devreme. „Din documentele ridicate de la recepția hotelului rezultă că rezervarea și factura au fost făcute pe numele unei alte persoane, cu nume similar, care se cazase anterior și care nu a mai revenit ulterior. Personalul hotelului a declarat că s-a produs o 'confuzie neobișnuită', însă circumstanțele în care aceasta s-a produs nu pot fi explicate logic”, precizează procurorii.

În plus, în camera respectivă ar fi fost găsite efecte personale ale clientului real, aspect descris de DNA drept „neconcludent explicat”, dar care ridică „îndoieli asupra corectitudinii evidențelor hotelului”. Factura a fost emisă pentru două nopți la un tarif preferențial de 265 lei/noapte, de aproape opt ori mai mic decât cel oficial, iar documentul nu include CNP-ul sau semnătura persoanei cazate.

În fața procurorilor, Cristian Popescu Piedone a recunoscut că are o relație veche, de „peste 20 de ani”, cu Dan Radu Rușanu, proprietarul hotelului, dar a negat orice intervenție în favoarea acestuia.

„Nu ascund faptul că proprietarul îmi este prieten de ani de zile. N-am anunțat niciun control și nu am avut nicio conversație în acest sens”, a declarat fostul președinte ANPC.

Cu toate acestea, DNA precizează că, deși prietenia nu reprezintă o infracțiune, ea „confirmă o legătură personală care poate genera suspiciunea de conflict de interese”.

Referitor la acuzația principală privind divulgarea de informații confidențiale unor persoane neautorizate, în vederea obținerii de beneficii necuvenite, procurorii afirmă că Piedone ar fi transmis unui reprezentant al hotelului detalii despre controlul ANPC programat pentru 7 martie 2025.

„Informațiile privind natura verificărilor au fost comunicate în scopul obținerii de foloase necuvenite pentru operatorul economic, constând în evitarea sancționării pentru nereguli existente”, se precizează în documentul înaintat instanței.

Potrivit rechizitoriului, Piedone ar fi ales să nu utilizeze propriul telefon și ar fi folosit dispozitivul șoferului său pentru a lua legătura cu un membru al conducerii hotelului.

Apelul respectiv a fost interceptat în baza unui mandat emis ulterior de Tribunalul București. „Această modalitate de comunicare arată intenția de a eluda eventuale măsuri de supraveghere”, se precizează în documentul procurorilor.

Un aspect esențial al dosarului îl reprezintă o notă anonimă transmisă procurorilor DNA de un angajat ANPC, în care se afirmă că s-ar fi dat un ordin verbal pentru a nu înregistra controlul în registrul oficial.

„S-a primit ordin verbal de la cabinetul președintelui să nu se treacă vizita în registrul de control, pentru că era doar o verificare informală”, se arată în documentul intern. Surse din instituție indică faptul că nu a fost declanșată nicio anchetă internă privind lipsa înregistrării controlului, nici verificări referitoare la comportamentul funcționarilor implicați.

DNA subliniază că „niciun angajat nu a sesizat Direcția Juridică”, în pofida suspiciunilor legate de legalitatea acțiunii.

Cristian Popescu Piedone a fost trimis în judecată pentru infracțiunea de permitere a accesului unor persoane neautorizate la informații nedestinate publicității, conform art. 304 din Codul penal.

Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul Brașov, iar procurorii au solicitat menținerea controlului judiciar. Fostul președinte ANPC se află sub această măsură din iulie 2025 și este suspendat din funcție. Premierul Ilie Bolojan a semnat revocarea sa după confirmarea oficială a începerii urmăririi penale de către DNA. Procesul urmează să se desfășoare la Tribunalul Brașov.